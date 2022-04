Responsabilidad y autodestrucción

“Papá, he suspendido porque el profesor me tiene manía”. He aquí la frase que inaugura la irresponsabilidad y la huida de las personas de sí mismas con el fin de autoconservarse. El refuerzo a esta maniobra de supervivencia llega cuando el padre o la madre encubren al niño. Lo encubran o no, el niño va a seguir utilizando la misma estrategia toda su vida, pero si lo empoderan demasiado desde pequeño la utilización será más intensa y el porrazo que se dará con la realidad, mucho mayor.

La culpa de todo lo que nos pasa la suelen tener siempre los demás o las circunstancias más adversas e inimaginables. El otro día en Las Cortes, Pedro Sánchez le echó la culpa de sus males y de los males de España hasta a la calima amarilla que llenó nuestros coches de polvo. No sé si él tuvo que ir en persona a limpiar el suyo. Lo que sé es que, si hemos alcanzado el nivel de crisis más alto de todos los países de la UE y de otros que no son de la UE, algo, o mucho, tendrán que ver en esto Pedro Sánchez y su gobierno. Claro que también son culpables el Covid y la guerra de Ucrania pero los demás países se encuentran afectados por lo mismo. Alemania, en mayor medida incluso.

El Covid no se ha podido evitar -que sepamos- pero la guerra de Ucrania, sí. Y las que vengan detrás, también. La OTAN ha podido evitar la guerra de Ucrania, por supuesto que sí. Putin también, pero yo creo que la máxima responsabilidad recae sobre la OTAN aunque esto me convierta en un indeseable. Sánchez dijo en Las Cortes -como buen dirigente servil del imperio- que la OTAN no tenía intención de hacerle nada a Rusia. Entonces, ¿por qué a partir de 1997, con el comunismo ya fallecido, sin Pacto de Varsovia al que combatir, con la reunificación alemana en marcha, mete a diez zonas más en la Alianza, ante las mismas narices de Rusia? ¿Estaba preparando la OTAN una fiesta de cumpleaños para Putin? ¿Qué es la OTAN, una empresa de cáterin o de muerte? El famoso profesor estadounidense Noam Chomsky ha declarado que hacer eso es como si México lo permitiera en la frontera de EEUU. Chomsky lleva decenios denunciando la agresividad de su propio país, les recomiendo uno de sus últimos libros, ¿Quién domina el mundo? (Ediciones B).

Lo último que sabemos es que EEUU está presionando a Japón para que le exija a Rusia la devolución de una parte de las islas Kuriles que Japón perdió en la segunda guerra mundial en beneficio de la Unión Soviética. Si Japón entra al trapo e invade alguna de estas islas ya tenemos otra guerra asegurada, todo en provecho de quien cree que mientras el mundo vaya peor, mejor será para sus intereses de no perder lo que está perdiendo: el control del planeta por medio del dólar y el militarismo totalitario, eso sin contar el lavado de cerebro que tenemos encima con su producción audiovisual, una colonización tradicionalmente denunciada casi en solitario por Francia ante organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Si estalla esa guerra con Japón la culpa la tendrá Rusia, si la inflación española es la más escandalosa de Europa y no estaba así desde 1985 la culpa es de Rusia y hasta de la lluvia amarilla. Sánchez no tiene la culpa de nada ni Podemos tampoco, la tiene el aparcacoches de los jardines colindantes al Parque de los Príncipes. Hay quien no madura nunca, quien culpa de todo a todos menos a sí mismo. El filósofo Gianni Vattimo afirmó que la transparencia absoluta conduce a la autodestrucción. Si Sánchez y Podemos se autoinculpan de la parte de responsabilidad que les corresponde en esta tremenda crisis -y lo que vendrá- estarían colocando ante los ciudadanos los motivos para hundirlos en las próximas elecciones, de ahí que busquen aquí y allá escapatorias como el niño que le carga sus pecados al profesor. Pero es que todo, todos funcionamos así, por eso el mundo es como es, nos resulta a veces repugnante pero sigue malviviendo bajo el paraguas de la irresponsabilidad y la ausencia de autocrítica. Aquello que funcione mejor o bien es porque se ha librado en gran medida de este falso salvavidas.