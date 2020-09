Resuelto, ¡son las multinacionales!

Enigma resuelto, los conspiranoicos tenían razón, han sido las multinacionales las que han creado el virus Sars Cov2. Primero encienden el fuego y luego ellas mismas van a apagarlo. Está claro, ¿no? La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública afirma que la pandemia del coronavirus generará "un colosal negocio para las multinacionales farmacéuticas derivado de la compra de millones de dosis de vacuna".

Por tanto, hay que crear -según sostienen los pro-sanidad pública- un comité -otro más- para que vigile qué clase de vacunas nos venden. El comité tendrá que ser de expertos independientes, lo que yo me pregunto es dónde están los expertos independientes, vamos a tener que elaborar un listado de expertos independientes y quien lo elabore deberá ser, asimismo, un comité para elaborar un listado de expertos independientes que puedan formar parte de los futuros comités de expertos independiente de todo tipo. El problema está en cómo se forma el comité que debe elaborar el listado de expertos independientes si no hay comité independiente para formar el comité independiente de expertos independientes que a su vez seleccione a los expertos independientes responsables de construir el listado de expertos independientes. Ítem más, ¿quién nombra a la célula madre, es decir, al primer comité de expertos independientes, madre y padre de todos los demás?

Vamos que el asunto no es baladí. ¿Quién es independiente en España? Que levanten la mano. ¿Qué es ser independiente? ¿Te dan un premio si eres independiente?, ¿si no tienes padrino?, ¿si no existen pequeñas y grandes conspiraciones? ¿Mientras más grande sea un premio más precio hay que pagar a quienes te lo faciliten? Los creadores, periodistas e intelectuales en general que ha parido o impulsa el PSOE y el Grupo Prisa, por ejemplo: salen a escena vale, pero, ¿a cambio de qué? El partido y Prisa los han empujado para que lleguen arriba, sí, pero a cambio de algo y todo se vuelve un bucle de tú me das, yo te doy.

Uno de los problemas fundamentales que tiene España y Sevilla en particular es que no es suficiente con ser brillante y tener un buen proyecto y trayectoria, sino que debes poseer un algo en relación con una tribu u otra para que te acepten y reconozcan tu curriculum y tu invento. Miren que yo critico a Estados Unidos, pero en este aspecto son maravillosos: unos tíos jóvenes inventan no sé qué en un garaje y llega una multinacional y les dice esto puede darme pasta así que aquí tenéis medios para currar en vuestro rollo o bien os lo compro. Y surgen los nuevos amos de mundo y nos ponen a todos a jugar con Internet, una ciberalienación maravillosa y ya imprescindible.

¡Oh! Que las multinacionales se van a forrar más todavía con las vacunas. Claro, es el mercado, la ley de la oferta y la demanda o al revés, igual que Pepe el de la tienda de la esquina, el que elabora unas piruletas únicas y exclusivas, patentadas y con denominación de origen, si puede se forra vendiéndolas si se demuestra que las piruletas previenen el coronavirus. Eso es lo que la gente ha elegido cuando vota. De todas formas, tampoco hay que alarmarse tanto, hay leyes que les pueden limitar sus poderes a las multinacionales, lo que pasa es que hay que tener eso que hay que tener para aplicarlas. Habrá que formar un comité independiente para que se apliquen. Volvemos a lo de antes, ¿quién nombra al comité independiente?