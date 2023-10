Ring, ring, ¿oiga? Vendo felicidad

Me hallaba despierto en la madrugada del martes al miércoles oyendo el “pograma” ése de la Cope, “Poniendo las calles”, conducido por Carlos Moreno, apodado “El Pulpo”, cuando llamó por teléfono al Pulpo la que resultó ser una pulpa que con sus tentáculos casi ahoga al presentador que quedó tocado para el resto del pograma. Estaban tratando los del pograma de esa odiosa costumbre de marketing consistente en llamarte por teléfono a cualquier hora -sobre todo si es mala hora- algo que ha quedado prohibido por nuestro progresista gobierno. Sin embargo, por lo oído, y vivido, los vendedores han decidido imitar a los prohibidores y hacer lo mismo que ellos: pasarse las leyes por el arco del triunfo para seguir vendiéndonos felicidad.

Es que usted no se entera: su seguro lo tiene mal, los hay mejores; su sanidad también, las hay más guay; todo usted es un desgraciado/a que está siendo engañado/a por todas las marcas, existiendo otras que no engañan o engañan menos. Esas llamadas le traen la felicidad y, ¿cómo las recibe usted? Con malos modales cuando son motivo de regocijo: si está usted comiendo le sentará mejor la digestión; si está haciendo de cuerpo la llamada resultará más agraciada para su desahogo que el mejor de los bífidus activos; si está en un velatorio de un familiar o amigo podrá ausentarse un momento y se le exiliará la pena; si está comprando aceite puro y virgen de oliva seguro que con el ahorro que le llegará gracias a la llamada le será posible no mirar cuánto oro líquido le endosa a la tostada o a la lechuga. Si duerme, el despertar le recordará cuando era niño y se levantaba bien temprano a ver los regalos de Reyes. ¡El tefefonazo es un puntazo!

Pues el Pulpo estaba diciendo lo que le decían muchos de sus receptores: que se fueran a la Venta del Nabo los llamadores digitales portadores de felicidad, que no querían ser felices a ese precio. Entonces va a y llama una empleada del marketing telefónico y le replica que está llevando a cabo una actividad antiética que puede contribuir a que los echen a todos y todas a la calle. Que la Cope es una empresa privada que vive de la publicidad como ellas -la mayoría de los ángeles de la felicidad son mujeres, dijo la comunicante- y que parece mentira lo que estaba haciendo. Para colmo, el pograma entra en contacto con un segurata que larga algo terrible: no comprará nada de Jazztel porque un directivo ha dicho por televisión que para que no te molesten con una de esas llamadas celestiales lo que hay que hacer es aceptar la oferta de Jazztel.

Cuando se le abre los micros a la gente, sin tapujos ni filtros, pasa lo que pasa. El Pulpo lo hizo con un tema que se vuelve contra él que hace publicidad sin separarla de su locución y nos recomienda remedios contra el dolor de cabeza o el insomnio largando que a él le sienta muy bien lo que recomienda. Ni Rafael Nadal afirma explícitamente que él usa un Kia, sólo afirma que es un buen coche, ya el Comandante Lara se cachondea de esos anuncios afirmando con toda la razón del mundo que Nadal con la pasta que tendrá se puede comprar un auto de mucha más altura que un Kia y que duda por tanto que conduzca un Kia.

A ver ahora lo que le estarán diciendo al Pulpo los de arriba de la Cope. A ver ahora si Jazztel le hace una llamada a la emisora con determinado mensaje. Donde hay patrón no mandan los marineros, nuestra sociedad vive de vender, se vende todo a todas horas, hasta lo que está prohibido vender. Es el libre mercado, a ver si nos enteramos de una vez de que estamos en el mundo más feliz de los posibles mundos felices y que una llamada de teléfono publicitaria es un trocito de felicidad que merece siempre aceptar lo que nos ofrezca y besarle los pies a quien lo ofrezca. ¿O es que acaso queremos una dictadura? Ya saben, las de siempre: Irán, Venezuela, Rusia, China y el Polo Norte. Si alguna hace lo que le digamos la declaramos democracia y a seguir vendiendo.