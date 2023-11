Risto y la guerra de Israel y Palestina

El programa de Risto Mejide que tanto me jode, Todo es mentira, pero que veo porque hay que verlo todo, es de humor, aunque nunca le he visto la gracia a los presuntos humoristas que en él colaboran, como Virginia Riezu, que se ríe de sus propias ocurrencias, el valenciano Antonio Castelo o la actriz Marta Flich, que, curiosamente, tiene cara de mosquito. El único que tenía talento en la parte humorística del programa era el cómico Manuel Lago, y lo dejó. Si es, como dicen, un programa de humor que comenta la actualidad político-social desde ese punto de vista informativo, ¿qué hace metiendo la pata cada vez que tratan el asunto de la guerra de Israel y Palestina, tan delicado?

Ayer entrevistó Risto a la madre de una mujer española que se encuentra en Gaza a la espera de poder volver a España y no en una caja. Era una madre desesperada, como es lógico, y como estaría dando juego, o sea, share, la utilizó todo lo que pudo. La despidió y al minuto la volvieron a llamar para meterla de nuevo en directo y darle una información “de última hora”, que era buena para su hija. ¿No le podían haber dado esa información sin necesidad de volver a utilizar a la pobre señora en directo? Claro, pero Risto Mejide quería exprimir la terrible angustia de una madre que a lo mejor no va a volver a ver a su hija con vida, porque esto es una guerra. ¿Qué clase de humor era ese, que no lo pillé?

Risto intenta en todo momento aparecer como un periodista objetivo ante el conflicto bélico palestino-israelí, pero se le acaba viendo el plumero, el sectarismo, cuando entrevista a un militar israelí y no para de hablarle de “crímenes de guerra” por parte de Israel. El militar trata de que entienda lo que es una guerra, de cómo un país tiene que defenderse de un atentado en el que murieron cientos de israelitas, el de Hamás del pasado día 7 de octubre, pero Risto no entra en razón y se muestra en todo momento como el gran defensor de los palestinos. O sea, como un demagogo de tomo y lomo. Le faltó decir, he hecho el ridículo, pero he quedado como Dios ante la izquierda que gobierna.

En realidad Risto es un sanchista que llama “jefa de Feijóo” a Isabel Díaz Ayuso para que se ría el presidente de sus chistes. No es tan objetivo como quiere aparentar y es ahí donde hace el ridículo. No es malo llevar una línea política determinada en un programa de una cadena, Cuatro, en la que se llevan todo el día atacando a la derecha. Lo malo es querer ir de ecuánime, de periodista guay, cuando se le ve la matrícula desde Palestina.