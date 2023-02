Roald Dahl no escribía para tontos

Lo de la adaptación de los libros de Roald Dahl tiene para otro libro gordo, para una tesis, para un debate larguísimo. Menos mal que hay editoriales en España, como Santillana, que ya están insistiendo con buen criterio en que no van a adaptar nada porque no se dedican al santo oficio de bailarle el agua a nadie, sino a la sagrada tarea de hacer de honestos intermediarios entre los autores, cada cual de su siglo y de su padre y su madre, y los lectores, que se enriquecen precisamente por ello: por leer lo que se decía, se pensaba y se escribía hace medio siglo o uno entero.

Con toda la cutrez de los estupendos que desdoblan constantemente los géneros, de los que creen a pies juntillas que han descubierto el feminismo sin haber leído una palabra de Sor Juana Inés y de los que piensan que el lenguaje malsonante no forma parte del idioma ni de la literatura, esta tormenta perfecta era de prever. Pero tenemos que resistir quienes llamamos a las cosas por su nombre, quienes entendemos que las personas son todas respetables aunque puedan tener opiniones despreciables y quienes, desde el máximo respeto a la evolución del aprendizaje, estamos dispuestos a leer críticamente -pero leerlos- a los grandes clásicos, desde Cervantes hasta Roald Dahl, que también lo es.

Manrique creía mucho más en la otra vida, incluso en la de la fama, que en esta, y no por eso vamos a dejar de leerlo ni le vamos a cambiar sus Coplas. Garcilaso se quejaba de la infidelidad de aquella amada que protagonizaba su égloga pastoril, y espero que nadie venga ahora a censurarlo porque la amada tenía su propia libertad. Este comentario es totalmente legítimo hoy en día, pero el poema de Garcilaso es el que es. Tanto Quevedo como Góngora, que no cultivaban una amistad demasiado sana, sino algo tóxica, eran unos misóginos de cuidado, y espero que ningún lumbreras edite ahora sus magníficos sonetos dándole la vuelta a “la sierpe escondida entre flor y flor”. San Juan de la Cruz, en fin, tenía sus propias alucinaciones, o sus convicciones, que podríamos decir hoy, pero la belleza de sus liras no merece ser prostituida por ningún departamento de esta censura ignorante que quiere tutelarnos a todos como si fuéramos tontos. Perdón, debí utilizar otro adjetivo; ahora lo busco.

Muchos conocéis mi libro Déjate de cuentos. Tuvo un relativo éxito hace ahora dos años y, de hecho, la editorial (Ediciones Pangea) anda barajando ya su cuarta edición. Ofrecí una ponencia sobre él en el Congreso de Coeducación de Andalucía, y ahora, dentro de unos días, lo vuelvo a presentar en varios foros interesados en la verdadera igualdad de la mujer. Pero en ningún momento se me ha ocurrido enmendarle la plana a los cuentos tradicionales en cuya tangente se inspira. Porque, aunque esos cuentos sean anónimos, conservan en la chispa de su propia tradición el aprendizaje a pelo de lo que la odisea de toda la humanidad le ha ido enseñando al ser humano. Yo escribí cuentos contemporáneos, actuales, con mujeres de verdad como auténticas protagonistas que recordaban, por esa magia tangencial e intertextual que siempre concede el arte, a ciertas protagonistas de aquellos cuentos que todos conocemos. Pero mi obra no tiene vocación de sustituir a la tradicional, sino de complementarla pasados tantos siglos.

Si un mérito clave ha tenido desde siempre la obra de Roald Dahl, ha sido el de tratar a los niños con la lucidez que solo los genios como él sabe presuponerles, y los niños -sobre todo los inteligentes- se lo han agradecido convirtiéndolo en un bestseller. Todo lo demás, y todos esos intentos de interpretar la historia con ojos de hoy, es producto de la cutrez infantiloide con la que ciertos vivos nos quieren descubrir el mundo, a buenas horas.