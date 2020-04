Este programa es de rojos y maricones. Y el que no quiera verlo que no lo vea. Así, más o menos, se expresaba Jorge Javier Vázquez en el programa de televisión que presenta por las tardes. Ocurría justo después de negar la posibilidad de hablar a un colaborador, Antonio Montero, porque le pareció al presentador que su forma de pensar era una tontería (Montero, al parecer, es de derechas). Ole. El sujeto es rojo y dictador y maricón. Y elegante, lo que se dice elegante, no parece que sea en exceso.

Al margen de si es rojo y maricón (a pesar de lo que él cree, a casi nadie le interesa algo así) o de si su programa se llena a diario de rojos y maricones (pocos son los que se hacen esa pregunta porque tampoco tiene demasiado interés), la intervención rezuma prepotencia, soberbia y cierto sectarismo. O eres rojo o maricón o eres un mierda y no me interesas. Eso escucho. Es decir, que él sea rojo o maricón o rojo y maricón, no es lo importante. A mí lo que no me gusta es que me llamen o insinúen que soy un mierda. Y si me tratan como tal ya me pongo de bastante mal humor. Y Jorge Javier Vázquez lo hace con frecuencia. Desde luego, haciendo callar a otros que piensan distinto y queriendo irse de rositas y como si fuera un héroe insulta mi inteligencia, una forma rotunda de desprecio terrible.

Lo más gracioso es que al rato, después de airear un asunto de cuernos en el plató, la mujer que ha sido engañada, junto al presentador (rojo y maricón y muy del corte de la stasi) han ido hasta el plató de otra cadena en el que estaba el engañador. Más no se puede pedir al directo de una televisión. Más bajo, rastrero, oportunista y zafio, no se puede ser. Eso sí, la progresía queda intacta, todo se permite porque el programa que dirige este sujeto es de rojos y maricones. Si aborda a un tipo infiel en directo y le persigue por las instalaciones de la cadena de televisión, queda gracioso. Como el programa es de rojos y maricones... Audiencia disparada y arrasando en redes sociales.

Esta es la televisión que tenemos. Y así nos va.