Romper España

No es posible. No es posible romper lo que ya está roto. La rompen los mismos que lucen sus colores como único argumento, los que falsean su historia y su cultura, los que se apropian la cultura de una parte —y esa parte siempre es Andalucía— la tergiversan y se la ocultan a sus verdaderos creadores y por eso propietarios, al presentarla como propia. La rompe Ayuso, por tanto, cuando pretende convertir a su villa en capital del flamenco. La rompen Feijoo y todos los políticos de cualquier credo que apoyan la discriminación y los enfrentamientos entre ciudades y entre comunidades. “Divide y vencerás”, dijo el político, y estos convirtieron el arte de gobernar en la argucia de dividir. España está camino de volver a sus orígenes: los anteriores a la dominación visigoda, incluso a la romana. Y como eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, puede ser bueno para el espíritu centralista que todo lo controla, para la unidad forzada, tan malo como puede ser para la falsa unidad que se pregona a sí misma pero en la práctica hace lo posible y lo posible por dividir y enfrentar.

Mientras, según la “sabiduría popular” los gallegos “sean cicateros”, los vascos “hoscos y egoístas”, los catalanes “egoístas y peseteros”, los andaluces “ignorantes”, “mal hablados”, “vagos”... ¿qué clase de unidad hay o puede haber en el Estado español? Peor aún: en el caso andaluz según la “sabiduría popular” y según libros de texto, escuela, medios de comunicación y cuantos actores intervienen en la escena. No existe unidad dónde se dan estas condiciones. No existe ni puede existir cuando un gobierno se decanta por una ciudad y la ensalza y engrandece abandonando y empequeñeciendo otras y creando “la España vacía”.

Para más problema, España fue formada a base de conquistas, de adhesiones forzadas. Y la mentalidad dominante sigue siendo la misma de la Edad Media: la de preponderancia de unos lugares sobre otros. Como consecuencia, lo que es muy fácil hacer en un sitio es difícil o “imposible” hacerlo en otro. Por eso el Gobierno actual se niega a continuar construyendo el metro de Sevilla o paraliza la autovía SE-40 para no cruzar el río bajo túneles y anuncia un puente mucho más caro, problemático y sin fechas ni proyecto. Esa discriminación permanente iguala a todos los gobiernos, aunque por personas y partidos la oposición a hacer las cosas también tiene casos superlativos.

Es el caso del partido que, cuando ejerce el poder, olvida por completo las necesidades de Andalucía y dentro de ella las de Sevilla en especial y cuando está en el poder se ciñe al pie de la letra a los intereses de banqueros, IBEX, eléctricas, grandes constructoras e inmobiliarias. Es decir, favorecer a quienes más tienen, lo que supone más daño, más perjuicio a quienes tienen menos, en este caso también Andalucía y Extremadura. Son, por lo tanto los propios gobiernos, los responsables de romper España. Ellos les dieron una industria fuerte a Cataluña y a Euskadi, ellos también se la quitaron a Andalucía, para ahora encontrarse una reclamación -justa- por parte de los primeros y, paradójicamente, una sumisión que deben creer eterna, pero no tiene por qué serlo. Andalucía puede estar dormida, pero despertará en cualquier momento como ha despertado muchas veces con anterioridad. La solución a los problemas de unidad, no está en más represión como pretenden Feijoo y otros con sus adláteres y seguidores, está en un trato justo, equilibrado y proporcional para evitar las grandes diferencias económicas y de desarrollo que distancian tan lamentablemente a unas partes y otras del Estado. Sin embargo, Feijoo y su partido no se oponen solamente a reformar el Código Penal, ahí está el detalle. No hay una sola acción del Gobierno, incluidas la subida de sueldos y la de pensiones, a la que el PP no se haya opuesto. Es un dato. O, por ejemplo, se siguen oponiendo a derogar la “ley mordaza”. Otro.

Eso es lo que tienen rota España. Hay quienes aprueban esta forma de gobernar y apoyan a esos partidos. Y naturalmente se hacen como ellos, se responsabilizan de romper España, como ellos