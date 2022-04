Ropa interior, por fuera, idioma, el sueco

Lo único que le falta a la última ley de Enseñanza española es que ordene lo que pretendía el líder guerrillero de la película Bananas, de Woody Allen, una vez asumido el poder mediante una revolución: “Desde ahora -le dijo en un mitin a un asombrado público de un país bananero latinoamericano- la ropa interior se llevará por fuera y el idioma oficial será el sueco”.

Eso es lo que han consumado unos atrasados mentales desde Madrid cuando han abordado la enseñanza de la Historia de España al dictar que comience en 1812 y no cuando tiene que comenzar: en la prehistoria, por no irnos a las últimas tendencias del conocimiento que sitúan ese comienzo en el origen del universo. Pedirle eso a tales cerebros atrofiados podría provocarles una alferecía. Empezar en 1812 es como nacer con 18 años y en plenas facultades mentales sólo que no sabe uno ni dónde está ni de dónde viene ni quién es ni adónde va. Más despistado que Cocodrilo Dundee en Nueva York o que Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí, con la diferencia de que ambos personajes eran adultos y tenían mucha vida detrás y un instinto de supervivencia fuera de lo común.

Si vieran ustedes las caritas de las criaturitas que ahora están en una clase universitaria, incluso del último curso... Preguntas algo elemental y no tienen ni pajolera idea. Pues estos de ahora son una Espasa Calpe comparados con los que vendrán cuando se implante del todo la ESO y el Bachiller de esta izquierda estúpida a la que ya, con esta guinda que le han puesto al pastel podrido en que han convertido al conocimiento, detesto totalmente. Matar el conocimiento es matar al ser humano en su evolución cultural certera. Eso se supone que es tarea de la derecha que es la mala, la explotadora, no de quienes proceden de unos genios de la filosofía de la historia como fueron Marx y su maestro Hegel. Como especialista en Historia y en Comunicación, estos tipejos ya me huelen demasiado mal como para no ponerse ni a cien metros de ellos; son unos maltratadores para los que hay que pedir orden de alejamiento y ya; con estos planes de enseñanza es imposible que, venga quien venga en otras elecciones, si es que las pierden, puedan ser peores que ellos.

Por la educación empiezan los cambios en profundidad de la sociedad. Cambios para bien, el conocimiento hace libres y, en primer lugar, el conocimiento de la Historia que es la vida del ser humano con un comienzo y un desarrollo donde todo está relacionado con todo, es una sucesión dialéctica de periodos y hechos como ya demostró el citado Hegel. Ahora resulta que lo que imprime personalidad a los pueblos de España y lo que explica la complejidad de la península ibérica que son las edades Media y Moderna, se quedan sin mostrar a las mentes en formación. Esto es para vomitar. Supongo que las comunidades autónomas competentes intentarán parar el desaguisado, esta siembra de ignorantes futuros hecha con premeditación y alevosía.

De todas formas, el deseo de mostrar la Historia de España desde 1812 forma parte de los saberes básicos obligatorios, de manera que, aunque se intente completar este atentado a la inteligencia con materias optativas, el mal quedará ahí para siempre en los cerebros a los que les toque sufrirlo. La paradoja, una de ellas, es que también es materia básica obligatoria la Literatura y ya me dirán cómo enseñar por ejemplo el Siglo de Oro si no se ha estudiado ese contexto tan crucial en Historia. Lo diré con la contundencia con la que se lo oí decir en una ocasión al profesor Julio Montero, catedrático de Historia de la Comunicación de la Universidad Complutense: “El que no sabe Historia no sabe nada”. Ya puede aprender siete idiomas que no sabrá nada en los siete, aunque sea millonario y tenga coches, chalés, inversiones en bolsa y sabrosas cuentas corrientes. Para qué quiere el cuerpo si ha perdido el alma. Podrá pagar muchas medicinas y muchos médicos privados, pero morirá estúpido sin remedio y esa será su huella en su miserable vida espiritual y cognitiva: la estupidez que unos estúpidos le han sembrado desde pequeño.