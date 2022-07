Rosalía, Belén Esteban y la música enlatada

Si le invitaran a un concierto sin músicos ¿le parecería raro? Claro, porque un concierto no es lo mismo que un karaoke o la grabación de un vídeo o un programa de televisión que presenta un número musical. Y es que en un concierto hay músicos. Cantantes también, pero sin músicos no hay concierto.

Eso pasó ayer en el show que tenía preparado Rosalía. Formidable, pero de concierto nada. Definitivamente, Rosalía es un huracán sobre el escenario, un espectáculo total que nadie puede imitar ni igualar. Pero lo de llevar la música enlatada (salvo unos compases que toca ella misma con una guitarra y un piano) convierte lo que hace en otra cosa distinta a un concierto. El espectáculo audiovisual es monumental (el concierto está diseñado para que se vea en tres pantallas gigantes que tiene la artista a sus espaldas y una cámara le sigue sin pausa de principio a fin). Rosalía canta poco. Baila junto a los ocho profesionales que conforman el cuerpo de baile y deja bien claro que no hay nadie igual en la actualidad. Pero canta poquito. Por cierto, el sonido solo regular. Rosalía ogró que una pieza sin nombre lo tuviera al final del espectáculo y a petición popular. ‘Despecha’, un tema que se ha hecho famoso sin existir como tal hasta ayer.

Como una parte más del espectáculo, las fotos que dejó Rosalía acompañada por algunas caras conocidas se han hecho virales en pocos minutos. Me quedo con la instantánea en la que posan Rosalía, Belén Esteban y Pedro Almodóvar. Ver para creer. Y me da la risa tonta al ver las redes sociales y comprobar que la señora Esteban (que fue recibida con una ovación por parte del personal asistente; ver para creer, también) ha recortado la foto para aparecer con Rosalía a solas. Belén Esteban no conoce la vergüenza, no es capaz de valorar nada de lo que le rodea. Siendo una analfabeta funcional, una indigente intelectual, Belén Esteban presume de no saber hacer la o con un canuto, de ser una inculta que ha hecho dinero a espuertas y de no tener que bajar la cabeza por no leer, ni por no saber nada de cine, de teatro, de Historia o de raíces cuadradas. !!Recorta a Pedro Almodóvar¡¡ Aunque lo peor es que el personal recibe con aplausos lo que hace esta mujer y compran sus salmorejos y sus penas y sus patatas fritas y su enorme prepotencia. Las majaderías que puede decir esta mujer solo pueden ser superadas por ella misma.

Antes, ser inculto era un lastre y los que lo eran lo ocultaban porque de algo así no se podía presumir. Ahora, ocurre todo lo contrario.

Pues ya es oficial. Rosalía es un fenómeno difícil de definir y de explicar. Eso sí, cantar lo justo. Y lo de la música enlatada...