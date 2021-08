Rozalén y Santiago Abascal

Soy tanto de VOX, como del PCE o el PP. O sea, nada. No pertenezco a ningún partido y no me he abonado de por vida ni si quiera al que he votado siempre, algo que suele hacer mucha gente, como si fueran del Betis o el Sevilla. La cantante albaceteña Rozalén ha dicho que, aunque esté apadrinada por el socialista José Bono, hablaría con Santiago Abascal. No soy Rozalén, pero también hablaría con el líder de Vox si tuviera que hacerlo para algo. Es lo que tiene ser un hombre libre. Como dice el martinete del cantaor trianero Juan el Pelao:

Desgraciaíto de aquel

que come el pan de manita ajena,

siempre mirando a la cara

si la pone mala o buena.

Hablaría con Abascal si me lo encontrara un día tomando cañas por La Puebla del Río con su amigo Morante. Por cierto, admiro al gran torero cigarrero, aunque no sea lo que se dice un aficionado a los toros, o no tanto como antaño, que hasta quise ser torero para sacar a mi madre de la pobreza, emulando a Palomo Linares o Manuel Benítez El Cordobés.

A lo que íbamos. Rozalén no parece tener simpatías por Vox, como millones de españoles, pero deja a un lado sus diferencias ideológicas y ha declarado que cree que “dialogar con personas que piensen diferentes a ti es muy bueno. El amor no puede faltar. No hay que buscar la grieta o el error, sino el entendimiento para llegar a buen puerto”.

En los tiempos que corren, con tanta intolerancia, la actitud de la artista es un ejemplo. A pesar de que los seguidores de Abascal la hayan insultado por sus críticas al partido populista de la derecha más radical. Precisamente, si algún día hablara con Abascal le preguntaría sobre esto, sobre cómo consiente que insulten a una persona, sea o no artista, por opinar libremente de lo que le plazca. Lleve o no razón.

Vox tiene muchos problemas, quizá demasiados, para convivir en democracia, pero como partido legal que es tiene también derecho al respeto y se ha puesto de moda insultar a esta formación y sus líderes, como meses atrás ocurrió con Unidas Podemos. Esto deja claro qué clase de democracia tenemos en nuestro país, con artistas afines a determinadas ideologías que son insultados sin piedad desde las redes sociales.

Pero lo curioso es que lo guay es ser afín a partidos de izquierdas, incluso de la extrema izquierda, hasta el punto de que algunos artistas lo son como promoción profesional. Mal asunto.