Rubiales & Piqué, hacer un donativo a Luis Medina para pagarle la fianza

Una ola de solidaridad con Luis Medina recorre España y tiene al pueblo de emoción, empatizando con este compatriota tan indefenso. A las 14:00 de ayer se supo que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Adolfo Carretero que le imponga una fianza de 891.227 euros como medida cautelar por sus posibles responsabilidades en la dadivosa intermediación para venderle mascarillas y guantes al Ayuntamiento de Madrid en el periodo más acuciante y mortal de falta de protección ante el coronavirus. Sabedores de que este santo varón solo tenía 247 euros y 26 céntimos en su cuenta corriente, y que solo le habían podido embargar un yate por valor de 325.515 euros. Qué mala uva tienen los fiscales buscando el dinero publico que va de mano en mano como la falsa moneda. Menos mal que las fuerzas vivas del país se están movilizando para montar una colecta online y una fiesta benéfica, con alfombra roja y 'photocall', con el fin de amparar a Luis Medina para que no se vea durmiendo en la calle, desahuciado y sin poder entrar en casa tras sacar de paseo a 'Monty'. Salvemos sobre todo al perro, sus micciones y mojones son lo más limpio de este esperpento.

De entrada, se prepara un telemaratón para subastar cada uno de los miles de 'selfies' donados por la gente ávida de rozarse con las personas importantes como Luis Medina en sus infatigables horarios de trabajo en fiestas, saraos, bodas, bautizos, comuniones, copicheos, tardeos y demás trajines. Instantáneas inolvidables. Sobre todo si pagas tus impuestos en Madrid y te imaginas el compromiso cívico con su país de este buen hombre que lo dio todo para que tuvieran mascarilla hasta el oso y el madroño.

Si el especial 'Luis, tú vales mucho' no recaudara lo suficiente para afianzarle ante jueces y fiscales, ya se han ofrecido otros dos personajes ejemplares del pelotazo nacional para donar lo que haga falta con tal de que Medina I el Comisionista Tieso mantenga la internacionalización de sus capitales lejos de la pertinaz Hacienda Pública. Luis Rubiales, ex futbolista y presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Gerard Piqué, empresario desde el puesto de defensa central del Barça, altruistas artífices de la deslocalización a Arabia Saudí de la Supercopa de España durante nueve años. Gesta inigualable, éticamente impecable, con la dupla Rubiales & Piqué soportando estoicamente las presiones de los jeques saudíes, talonario en mano, para blanquear su tiranía y mercadear la imagen de los clubes españoles. Es de justicia que el próximo sábado, en el palco del Estadio de la Cartuja, Rubiales siente a su lado a Piqué, junto a Felipe VI, para darle su sitio en la final de la Copa del Rey. A ver si convence al monarca para que le quite el veto a su emérito padre, confinado en Abu Dhabi pese a ser el precursor de los fraternales lazos de la hispanidad con los petrodólares.

En la monumental Casa de Pilatos, en Sevilla, sede de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, entidad vertebrada por Ignacio Medina, duque de Segorbe, para la conservación, restauración y apertura de todo el extraordinario patrimonio histórico y cultural que tienen en España (Hospital de Tavera en Toledo, Pazo de Oca en Galicia, Sacra Capilla del Salvador en Úbeda,...), den por seguro que su sobrino Luis Medina ni está ni se le espera. Luis y su hermano Rafael, hijos del duque de Feria y Nati Abascal, van a recibir cada uno bienes por valor de 4,1 millones de euros, por la sentencia judicial que ha dilucidado en diciembre del año pasado la pelea familiar contra su tío por el reparto de la herencia de su abuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, duquesa de Medinaceli. Seguro que la España cabal va a ayudar a Luis Medina para que no tenga que desprenderse de los inmuebles que le van a tocar en suerte, ahora que el alcalde de Madrid, que ha quedado en ridículo como gobernante víctima de la picaresca, le va a declarar 'persona non grata' por haberse forrado a cuenta de la angustia por la obtención de mascarillas. Total, por unos millones de más o de menos,...

Ay, si Mateo Alemán, Quevedo, Larra, Galdós, Valle-Inclán y Berlanga levantaran la cabeza.