Rufián, Pablo Iglesias y Otegi aman España. Qué maravilla

Siempre he pensado que mi amor por España era inquebrantable; que el orgullo que he sentido por ser español se encontraba por encima de casi todo lo demás. Siempre he creído que era afortunado por haber nacido en un país que, con todos sus defectos, es capaz de conseguir cosas asombrosas. Los españoles somos orgullosos, hemos sabido pelear por lo nuestro con valor, incluso un puñado de nosotros se embarcó para descubrir un nuevo mundo lleno de cosas fascinantes. Los españoles hemos sido pioneros y aventureros. Me gusta ser español, quiero ser español y no me avergüenzo de ello.

Siempre he pensado que mi amor por España era un sentimiento perfectamente dibujado. Pero no, todo era un sueño. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, me ha iluminado al decir que Pedro Sánchez habla con todos los líderes de todos los partidos sabiendo que hay que «buscar aquello que nos une, convencido de que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España». Gabriel Rufían ama España; los que apoyaron el terrorismo e intentan blanquearlo, aman España; los representantes de la CUP en el Congreso aman España. Todos esos aman España. Yo no, lo mío es postureo, una ensoñación, una forma de quedar bien con los amigos.

La próxima vez que vea a Puigdemont le pediré un autógrafo porque es un claro ejemplo de amor y patriotismo. Qué equivocado estaba pensando que era yo el patriota.

Creo que ya es oficial: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el resto de la troupe nos toman por tontos de baba, nos tratan como si lo fuéramos y, lo que es peor, creen que ellos son lo más de lo más. Nunca jamás el pueblo español ha tenido que soportar el peso de una clase política tan mediocre y tan salvajemente tóxica. Qué lástima de país. Qué fatalidad para los españoles.