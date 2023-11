Ruido de gente, de ultras, de sables, silencio UE

Esto es como la canción de Joaquín Sabina: “ruido, ruido, mucho ruido”. Ruido de la gente fascista en las calles, otra vez protestando contra la amnistía. Espero que la mani haya ido bien, tranquila y en orden, escribo antes de que todo termine, tengo otras obligaciones. Ruido de los ultras fascistas “en Ferraz”, como dicen los madrileños y los medios de Madrid que son los que siempre llevan la voz cantante.

En Ferraz o en Génova, en San Vicente o en San Telmo, aquí vamos a tener que convertir ahora nuestro cerebro en un GPS. ¡Con Zarzuela y Moncloa ya está bien! Añadan el bar de nuestras preferencias y con eso tenemos ya bastantes lugares que memorizar. Hasta ahora yo no había logrado distinguir entre Ferraz-PSOE y Génova-PP. Lo he conseguido gracias a los fascistas ultras con Ortega-Smith por allí también en plan Lenin, estimulando a los policías a que no carguen contra los chavales sino que se unan a la revolución española de noviembre contra la dictadura del zar Carles I Puigdemont. Tanto Ferraz, Ferraz, por fin he distinguido entre el PSOE y PP, espero que no se me olvide que con la edad me ha entrado memoria muy selectiva.

Ruido de sables que se decía antes. Dice ABC: “56 militares españoles retirados han suscrito un manifiesto en contra de la amnistía y la deriva del Estado de derecho tras los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. En el texto, al que se ha adherido la Asociación de Militares Españoles, reclaman que los defensores del «ordenamiento constitucional», destituyan al presidente del Gobierno y convoquen elecciones generales. Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de acosar el Estado de derecho español, copando «la mayoría de los órganos judiciales» y anulando «la independencia del poder judicial y la separación de poderes», como han denunciado las asociaciones judiciales, además del Consejo General del Poder Judicial”.

Esto se pone más interesante aún, ahora sí que tenemos la España más España, no obsssstante, la protesta no es la misma que la de Tejero. Ya lo he adelantado en otros artículos: aquí todos defienden la Constitución, Tejero no, Tejero quería abolirla. Los militares han prometido o jurado guardar y hacer guardar la Constitución. Entonces, si ven que la están atropellando, ¿cuál es su misión? La Constitución consagra mi libertad de cátedra y yo he prometido o jurado fidelidad a ella cuando tomé posesión como catedrático. ¿Qué hago si veo que la están destrozando sin reformarla de acuerdo con ella misma?

Ah, es que a los militares y a mí no nos ha votado nadie. ¿Sí? ¿Y quién ha votado a Sánchez para que haga lo que está haciendo? ¿Y quién ha votado a Puigdemont? ¿Y quién a Junts, a ERC o Bildu en España, fuera de sus localidades donde han logrado menos votos que en anteriores comicios y sin embargo son los ministros reales de Sánchez que es un presidente pelele hasta que no demuestre lo contrario?

Todo es subjetivo en la España de hoy, está el patio como para que cada cual se tome la justicia por su mano, hay un Estado en tenguerengue. ¿Y la Unión Europea? Menuda unión penal y fiscal. La UE es un marxismo aplicado: primero levantan los negocios, bancos y moneda y luego le colocan la estructura política y nos ponen a votar cuando el pescado está vendido. Escucho en los medios que las manifestaciones pacíficas por lo de la amnistía son también para que se entere la UE de lo que está pasando en España. Ah, pero los países de la UE y la UE misma, ¿no tienen sedes y oficinas en España? ¿No hay embajadores y cónsules de todos los países “hermanos”? Los hay, ¿verdad? ¿Y qué hacen? ¿Ver las lantejuelas y las gafas de colores de los Grammy? Y Borrell, ¿qué hace Borrell? Está preocupado, ha dicho. El hombre ha pasado de querer liderar el PSOE a un puesto en el que por el momento defiende más a Zelenski que a la UE y a su país que también está invadido. ¡Ruidos mil en la Piel de Toro!