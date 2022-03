Rusia y Ucrania: rozando el Armagedón

A la figura de Gertrude Stein se le atribuye el concepto -generación perdida- referida a los que alcanzaron su mayoría de edad en el contexto de la Primera Guerra Mundial y años posteriores, un periodo convulso donde a la tragedia de la muerte en los campos de batalla siguieron ciclos económicos de un espejismo ilusorio que acabaría en una catastrófica crisis global. Las revoluciones sociales y una transformación radical del panorama político desembocarían en un segundo conflicto de proporciones aún peores. La característica principal de esta generación es la desorientación, el desarraigo colectivo y una cierta incredulidad vital: la historia efectivamente es cíclica.

Vladímir Vladímirovich Putin parece que tuvo una infancia difícil y una carrera no regalada en la que se conformó la egolatría de forja a su propio destino. Su cargo en el Komitet gosudárstvennoy bezopásnosti o KGB seguramente le otorgó una despiadada disciplina, una ausencia de empatía y la frialdad cínica para configurarse en la Rusia postsoviética como figura mesiánica de un nacionalismo que parece conectarle a Pedro el Grande. Utilizando la simbología zarista, la bandera paneslava y hasta la bendición del Patriarca ortodoxo Kirill, es y era un dictador bien acogido hasta no hace mucho. En el panorama de la falsedad internacional es numeroso el grupo imposible de admiradores, amigos íntimos o buenos socios que ahora sacan su foto del marco de plata o se ponen de perfil a la espera de acontecimientos. En esa senda se podría citar a Gerhard Schröder, Tony Blair, Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen, Viktor Orbán, Donald Trump o el propio Xi Jinping, (en el caso español tanto a izquierdas como ultraderecha hay mucho borrado de tweet). Para las distancias cortas le escolta su siniestro ministro Sergei Lavrov y recibe el apoyo directo de personajes como el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, el checheno islamista Ramzan Kadyrov o Nicolás Maduro. Al respecto se me ocurre un bono de sesiones para terapia de psicopatía aguda...y tampoco es que se vea mucha lucidez entre el resto de jerarcas mundiales.

Sin paliativos, la acción militar de Rusia es un acto demencial calificable de criminal y premeditado, propio de las amenazas de un matón de barrio conocedor que en última instancia tiene la terrible opción nuclear. La reacción europea y parte de la internacional parece coherente y revitalizadora de los comunes lazos aflojados, pero no está exenta de contradicciones y responsabilidades. Si en poco más de una semana hemos pasado a un nuevo orden mundial de extrema complejidad, no creo que se pueda resumir en análisis básicos y reiterados de consumo posológico, con noticiarios que emiten imágenes de videojuego no verificadas o con bucles interminables de pretendida conciencia en la tragedia común. Hay una pérdida de certeza en la celeridad y liviandad propia de nuestra civilización que no es precisamente casual.

Con una pandemia espontáneamente relegada a un tercer plano, nos despertamos con esta guerra que a modo de palimpsesto ocupa nuestra interacción mediática, descabalgando cualquier otro asunto de relevancia o rebajando su impacto en la intención deseada. Como botón de muestra las casualidades judiciales de la diosa Fortuna -nombre de yate- para el monarca emérito y su yerno; pero fuera anécdotas nacionales, si ponemos oído en las conversaciones del día a día, la ciudadanía sigue ausente de interés y conciencia profunda en lo externo frente a su quehacer rutinario, extendiéndose la desafección y la falta de cultura política en el tópico de lo consumible.

Así, a la tragedia real del sufrimiento y la agresión bélica se superpone e impone el concepto demagógico de que la única alternativa es igualar capitalismo a libertad...individual. Comunismo se esgrime como palabra maldita, independientemente de su validez como corriente filosófica-política, y se asocia a regímenes como Rusia o China que en realidad son más bien una mezcla de tiranía cleptocrática, neoliberalismo salvaje e imperialismo expansivo, actitudes no muy diferentes de otras bendecidas democracias. Me repugna como la policía rusa detiene a valientes manifestantes (que incluyen niños y ancianas), pero no quiero como alternativa un sistema puramente formal donde mi protesta se convierta en desidia administrativa. Los valores ilustrados de los derechos humanos son ascuas que se apagan si no se revisten de la coherencia necesaria.

Aturdido y sin capacidad de asimilación completa, llevo días rehaciendo este texto para tratar de ejecutar un análisis certero. Repaso conocimientos adquiridos, referencias, fuentes externas o artículos propios (Ucrania y la hipocresía del orden internacional 2014 / en este mismo diario), y el simple proceso de convergencia de ideas y redacción me traumatiza en su complejidad analítica. Como docente me enervan teorías educativas construccionistas que huyen de la memoria y el dato, en la creencia que una simple incentivación al individuo medio, otorga la lucidez y voluntad para comprender, entender y sacar conclusiones propias de racionalidad objetiva.

Me entran dudas si se recuerda quiénes eran Viktor Yanúkovich, Viktor Yushchenko o Yulia Tymoshenko, si se tiene claro que fue aquello de la Revolución Naranja y el Euromaidán, o que Crimea fue un regalo temporal (con la intocable base naval de Sebastopol), que Nikita Kruschev hizo en 1954 bajo la euforia del vodka y la creencia de la inmutable unión de las distintas repúblicas socialistas. Sigo pensando en el aprieto intelectual de cualquier mortal para que sitúe con diligencia en un mapa los espacios en torno al Mar Negro y el Mar de Azov, desde Odesa a Estambul, de Constanza al Cáucaso, a dilucidar las fronteras perimetrales de Ucrania con Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Moldavia, o a señalar el Donbass, la capital Kiev o ciudades como Járkov, Leópolis, Mariúpol, Jersón o la propia Chernóbil.

No creo que exista un porcentaje alto de conocimiento histórico y cronológico al mencionar Rus de Kiev, Galitzia, Volynia, Rutenia, República de las Dos Naciones, cosacos, otomanos, mongoles, Besarabia, Transnistria, Kanato de Crimea, Nueva Rusia, República Nacional-República Popular- Hetmanato-República Socialista Soviética de Ucrania, Holodomor, Ejército Rojo, partisanos, Ejército Insurgente Ucraniano, 14ª División de Granaderos Galizien Waffen SS, fractura y caída de la URSS, Comunidad de Estados Independientes. Tampoco creo que haya nitidez en el conocimiento de la situación estratégica y productiva respecto al cereal o a la importación, dependencia y paso del gas ruso, o la corrupción sistémica en estructuras funcionales y administrativas. Suma y sigue con aspectos antropológicos y religiosos si se es capaz de distinguir el cristianismo ortodoxo oriental, (con un patriarcado dependiente de Kiev y otro de Moscú), la iglesia greco-católica ucraniana y otras creencias presentes, o cómo y en qué proporción se hablan los idiomas ucraniano, ruso y súrzhyk. Un largo etcétera nos conduciría hasta la controversia en la etimología cuando hablamos de “rusificación y ucranización”, “ucraniano y ucranio”, o el propio nombre del país que vendría a significar “marca o zona de frontera”.

Solo con este cúmulo de estudio y conciencia situacional es posible que gobiernos y ciudadanía seamos dueños de las decisiones y acontecimientos, que no al revés. En un plazo muy corto de tiempo se han aprobado sanciones económicas, envío de armas ofensivas, apertura de fronteras y acogida de refugiados en acciones que bien pueden ser acertadas, pero se reconocerá de forma inapelable que la sensibilidad y determinación han sido comparativamente desiguales respecto a otros conflictos y naciones como Irak, Siria, Libia o Afganistán, que han acabado en abrupto o están en auténticos desastres de inestabilidad perpetuada.

El orden de prelación en la entrada a la UE y la OTAN se está alterando en agravios respecto a los aspirantes en cola. El rearme estratosférico en los presupuestos de defensa va a aumentar el sentimiento de polarización mundial en nuevos telones de acero. El desenlace del conflicto será una prueba de laboratorio para otros experimentos expansivos-reactivos como Taiwán, Balcanes o el Báltico. Los flujos migratorios de la miseria humana podrían acelerarse en proporciones bíblicas hacia un colapso completo. La guerra nos ha situado en escenas y situaciones de una perplejidad reiterada con muerte y destrucción generalizada, personas que salen como turistas-deportistas- estudiantes y vuelven como refugiados, bisoños reclutas prisioneros llamando en llantos a sus madres, infancias truncadas en la incomprensión del horror y supervivientes de tragedias pasadas que vuelven al mismo ciclo. Creo que no me equivoco si afirmo que podamos convertirnos en otra generación perdida.