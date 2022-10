¿Sabe bailar flamenco Israel Galván?

Nunca voy a decir que el sevillano Israel Galván no sabe bailar flamenco, porque lo he visto bailar mejor que el que lo inventó. Otra cosa es que dejara el flamenco porque no le gustaba, como él mismo ha reconocido muchas veces. No me extraña que lo llegara a odiar, porque nació en el seno de una familia de bailaores, en la casa del matrimonio formado por José Galván y Eugenia de los Reyes. Tanto lo odiaba, que cuando iba al tablao con sus padres, lo que de verdad le atraía era el sonido de las películas porno de un cine cercano, según ha dicho estos días en Madrid. Me recuerda Israel a Morente, cuando me dijo una noche en Sevilla que cantaba al revés porque haciéndolo según el patrón clásico, que lo bordaba, lo fusilaban los críticos de cubata y sobres. Veía ya bailar de niño al artista de la Puerta Osario, Israel, en las veladas de Sevilla y era una maravilla hasta bailando por sevillanas. Un día me llamó Mario Maya, cuando se hizo con la dirección de la Compañía Andaluza de Danza –lo que hoy es el Ballet Andaluz–, para que viera a Israel y cuando lo vi le dije que tenía cara de bailaor. No lo reconocí, porque ya no era un niño. “Es el hijo de José Galván”, me dijo, y entonces recordé que era aquel niño flacucho de nariz afilada y manos de cirujano que maravillaba a todos con una elasticidad increíble y una personalidad nada común. Supe enseguida que iba a ser el mandón del baile, como así fue durante unos años. Digo que fue, porque hoy no lo es. Creó quince o veinte movimientos dancísticos, los colocaba en todas sus obras y se suicidó artísticamente a temprana edad. Así se podría resumir una fugaz carrera, la de un bailarín al que le gustaba más leer el Marca o comer pipas viendo al Betis, que estudiar flamenco. Hoy, treinta años después, se ve obligado a crear bacaladas continuamente para mantener el mito del genio creador y como encuentra patrocinio en la Bienal y otros festivales de altura, se queda con el público cada vez que se sube a un escenario. Creo que hace lo que hace como venganza por el hecho de que lo obligaran a bailar flamenco, porque cuesta hacerlo peor. Pero da igual, haga lo que haga, destroce o no el arte jondo o ponga a cantar en un váter al Niño de Elche, aquel niño de José y Eugenia es ya un caso perdido. Llámenle genio, si quieren, pero ahora mismo no lo es. A lo mejor lo es dentro de un siglo, cuando los críticos de entonces vean sus vídeos y descubran que eso era el baile clásico, el puro, el genuino. Ya se habrá escrito su biografía, seguramente firmada por algún crítico borracho que aún no ha nacido, con el siguiente epígrafe: “Israel Galván, el niño que quiso ser pájaro y que se quedó en pajarraco”.