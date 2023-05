Sabor de amor

Si las madres fueran un helado, ¡clarísimamente sabrían a amor! Su dulzura, ternura y cariño tienen el poder de llenar el corazón de los niños (y de los que ya no lo somos tanto) porque su irrepetible encanto nos acompaña siempre, incluso cuando no están físicamente presentes.

La nutrición emocional, física y mental que lleva a cabo una madre da lugar al « MENÚ « más vital que hayas probado nunca (en todos los sentidos del término), tanto en lo referente a trascendencia como a «energética eficiencia» porque «lo que se mama en casa»... ¡Nunca se olvida! te pone -pero bien puestas- las pilas, te abre las puertas de la realidad y te infunde el espíritu necesario para echar a volar... ¡Ay, las mamás! Artífices del « MENÚ « más vital, ayudantes imprescindibles en la forja de ME ntes NU evas, nadie como ellas para alimentar nuestras ilusiones, animarnos en nuestros bajones y darnos un buen toque de atención cuando «se nos ha ido la pinza».

Esa es la profesión secreta de toda mamá porque su felicidad está tan ligada a la tuya que, cada vez que te ven sonreír, ¡su ánimo casi que les pide cantar el aleluya! Muchas veces, cuando pienso en mi madre, me la imagino vestida de animadora y agitando sus pompones para animarme, ¡jamás se perdió ni uno de mis «partidos» importantes! Ni tampoco de los normalitos, se alegraba mucho más que yo cuando lograba ascender y cuando me daba «el batacazo»... Siempre tenía disponible el «trampolín de sus abrazos» y el flotador de su sonrisa para volver a resurgir... Mamá, hace este mes 6 años que no estás aquí, pero continúas a mi lado porque tu ejemplo, te aseguro, ha calado en mí...