Saeteros, que es para hoy

Una saeta que dure más de tres minutos es excesivamente larga. Parece que la costumbre de mecer los pasos es sevillana y existe la creencia de que fue porque Manuel Torres estaba una noche catando una saeta con tanto duende, que aunque el capataz ordenó continuar la marcha hasta la Catedral, los costaleros levantaron el paso pero comenzaron a mecerlo para que el genio la acabara y poder así disfrutar de la joya musical completa. Y dicen que se convirtió en tradición. Vaya usted a saber cuánto hay de verdad en esta bonita historia, que si no es cierta, sin duda merecería serlo.

En los años veinte era frecuente en Sevilla que coincidieran en un mismo balcón cinco o seis saeteros, además, de la talla de Torres, El Pena de Sevilla, la Niña de los Peines, su hermano Tomás, El Gloria y Centeno. Si tenían que cantar una saeta cada uno, como mínimo, no podían ser piezas de quince minutos, como las saetas de ahora, sino de dos o tres como mucho. Más o menos lo que duraba una saeta en un disco de pizarra. Dos cuerpos y un remate, no más, y a otro balcón. Dicen que Chacón las hacía muy cortas, pero en vez de cantar una cantaba siete u ocho seguidas. En 1928, declaró en La Voz, que una noche le cantó doce saetas a la Macarena, a pesar de que no era un especialista del estilo.

El sevillano Manuel Centeno se alargaba mucho y una noche, en la Peña El Liberal, le dijo Chacón: “Que es para hoy, sobrino”. Tan mal le cayó a Centeno, que tuvo sus más y sus menos con el gran maestro jerezano, de cuya escuela era el saetero sevillano de la calle Doncellas. Otro que hacía una saeta interminable era el Gran Silverio, que no tenía nada que ver con el señor Franconetti. Era un cantaor de Los Palacios, al que conocí, que presumía de tener mucha voz. Estando en un balcón con el Niño Fregenal y otros, de poquita voz, Silverio alargó tanto su saeta que Fregenal le prendió fuego a un periódico en sus pies para que se ahogara con el humo.

Como su propio nombre indica, la saeta es un dardo, una flecha, un suspiro..., un cante que no admite sentar cátedra. Los saeteros de hoy hacen una saeta larga, pesada, en ocasiones insufrible. De calidad, según qué intérpretes, pero más largas que un día sin pan.