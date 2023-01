Salvados versión Plácido Domingo

(A Alvise Pérez, otra vez y nunca serán bastantes)

Esta semana, en Salvados, hemos tenido acceso a entrevistas varias en las que “diseccionan” al tenor español Plácido Domingo. La primera pregunta que habría que hacerse es por qué hay que “pixelar” las voces que le acusan de no “dar la cara”, cuando el protagonista nunca fue condenado.

Nadie cuenta que, a Plácido Domingo, le “raptaron” un hijo, esos de la Iglesia de la Cienciología; y que, en 1985, tras el mayor terremoto de la historia de México, al caer un bloque de pisos donde se hallaba, él mismo participó en las labores de rescate, y arrastró al propio Frank Sinatra (Frankie el cabrón, le apodaban) a recaudar fondos para las víctimas.

España sigue siendo el país del orbe que más artistas encarcela. Somos lo más en ansiolíticos y condenas. España, la California de Europa.

Ofendiditos o “moskeaitos” como les llamaba mi Anita de cabecera de cada día. Pero solo por el VAR o la última de Shakira.

Rige la inquisición; los herederos legitimarios de los Tribunales de Orden Público. En el Constitucional nos cuelan a Enrique Arnaldo. Mi ídolo. Ya desde joven apuntaba la mano en alto y así emparentó con la hija de un notario descendiente del Movimiento nacional. Al final, fijénse, solo lo destapó otro de los suyos, el pobre Andrés Ollero, al que ha robado la ponencia sobre el aborto. Total, para terminar votando a favor...

En esta semana fantástica, hasta el marido de Alaska se apunta a abrazar a Feijoó. “Gracias por todo” dice el muchacho, (no recuerdo su nombre), frase en la que la Nancy Rubia sucede a Ratzinger en la teología sobre qué comprende el “todo·. Lo de Feijoó es de nota, hasta Ayuso le sigue, (displicente y pizpireta), los pasos.

La otra de la semana es la condena a mil euros a Alvise Pérez, por llamar “cobarde” a Ana Pastor, cuya empresa sustituye a Dios en su siesta diaria. No en vano decide qué noticia es cierta y cuál fake. Hasta Moreno Bonilla pasó por caja y bien que ayudaron.

Esto no versa sobre verdades o mentiras. Va de democracia. De separación de poderes. De aquello que Trevijano definió como partitocracia. Alvise Pérez es nuestra última esperanza. Sigánle. No hay diario de sus noticias –las nuestras- que no concluya con estrofas de amor.

Nadie intuye el miedo que genera el poder y sus consecuencias. Pregúntenle a Rubén Castro, al Doctor Criado, a D. Santiago Romero y otros muchos. Una lectora me recriminaba que defendiera desde esta Tribuna, a personas tan distantes ideológicamente de las que supone mis creencias. Ni que el miedo a la libertad fuera un dogma.

Alvise Pérez es el Robert Murrow que en 1.958 se jugó su vida contra Mc Carthy. Entonces, dos mil periodistas o artistas fueron condenados al ostracismo o la muerte civil, entre ellos Charlie Chaplin.

El Estado español es pura oligarquía. Yo, modestamente, dejaría firme la Sentencia. Deberíamos pagarla mil ciudadanos en cola –a euro por barba- ante la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta en eso son miserables por cobardes. (en sentido figurado naturalmente). Ya lo decía Cernuda. Esta España obscena y deprimente que regenta hoy la canalla.

A los indios rebeldes primero les cortaban la lengua y después los torturaban para obligarlos a hablar.

Seamos locuaces. Que sea día de estreno de nuestro único traje bueno y que suene la música, antes de que caigan las bombas. Se hace camino al andar. Al final, siempre Machado.