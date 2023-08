«Sálvame», salva a Tele 5, por favor

Dice el portal prnoticias.com que Tele 5 pierde más fuelle, en julio no sólo la ha seguido superando Antena 3 sino que le ha pasado por encima La 1. Ha logrado algo más de un 9% de audiencia, el peor mes de su historia. Desde el punto de vista de las emociones, me importan un pito Sálvame y todos esos programas que promocionan la especulación y las batallitas, incluyendo al periodismo de buenos y malos, esto es, de progresismo contra las derechas o al revés. Lo sigo todo por obligación o, mejor dicho, por el placer de conocer -de todo se aprende-para alcanzar la meta final que nunca alcanzaré pero la dejaré un pelín más cerca para quienes deseen tomar mi modesta antorcha cuando me muera. La vida tiene un sentido, claro que lo tiene: una vez que logras consciencia, intentar explicarte el sentido de la vida, dejar tu huella y marcharte para siempre. El que sea creyente, al otro mundo. El que no, a la Nada.