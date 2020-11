SalvemosLaHostelería

Si algo bueno tienen las redes sociales es que permiten estar al tanto de lo que ocurre en nuestra ciudad aunque nos hallemos a cientos de kilómetros de ella. Facebook, Twitter o Instagram son una suerte de ventana desde la que observar las penas y alegrías ajenas, pero también para alzar la voz y convocar a los «vecinos» a echar una mano a quien lo necesita. En la vieja normalidad, los medios de comunicación servían para informar al ciudadano de lo que se cocía en su entorno, y más allá de este. En la nueva, además de esta necesaria labor, el periodismo puede y debe convertirse en la gran herramienta con la que concienciar a las personas de la necesidad de auxiliar a los demás. Juntas, redes sociales y prensa, pueden obrar milagros cada día, evitando que una familia pierda su hogar, que un indigente pase frío o que un niño se quede sin juguete. De lograrse el objetivo, el mérito sería, independientemente del mensajero, de los receptores de la noticia, quienes, con total seguridad, sabrían hallar el modo de ayudar a sus semejantes.

En el caso de los bares, restaurantes o cafeterías, la solución a esta terrible crisis pasa por cambiar los hábitos de consumo. De todos es sabido las dificultades que están atravesando los hosteleros para adecuarse a las medidas que tratan de frenar la pandemia y que, desgraciadamente, les resta clientela y buena parte de su facturación. Por esta razón, muchos de estos negocios han optado por reinventarse, ofreciendo, por citar varios ejemplos, desayunos en lugar de cenas —caso de Amanecer Country Mex, con cuatro locales diseminados por la geografía hispalense—; comida para llevar —desde Casa Ricardo a La Mar de Gambas, muchos productos son ofrecidos en la modalidad «Take Away»—; o creando ingeniosas ofertas para atraer a la clientela. En este último apartado hemos de mencionar a Le XIX, fundado en la calle Tomás de Ibarra como bar de copas, cocktails y buen café que, desde que se decretó el estado de alarma, ha reforzado su carta y diseñado un programa para los sábados al mediodía donde, a cambio de una bebida, la casa invita a comer. Y lo mejor es que, con su generosa acción, sus dueños no solo animan su propio negocio, sino que contribuyen a la facturación de otros (caso de Masakali Pizza, en la Plaza Cristo de Burgos).

Otra propuesta original es la de La Vespa Bermejales, ubicada en la Avenida de Alemania, que, bajo el lema #hastaloshuevos, ofrece un plato de huevo frito y patatas al precio simbólico de un euro, mientras estén en vigor las restricciones. También llama la atención la sugerencia de El Petisú, pastelería artesanal ubicada en la calle José María de Pereda (Cerro del Águila) que, coincidiendo con sus 47 años de vida, ofrece media docena de pastelitos al precio de cinco. Fórmula ideada para que sus clientes disfruten de su riquísima variedad de dulces en casa.

Pero la inventiva no termina aquí. Hasta las seis de la tarde, la terraza Iguana, ubicada en el Muelle de las Delicias, invita a mini-gintonics de Beefeater a quienes decidan disfrutar de sus vistas y su exquisito ambiente; no en vano sus aperitivos de lo sábados y domingos de noviembre cuentan con música en directo y otras sorpresas. Y para aquellos que no deseen desplazarse y les apetezca disfrutar en familia, Heladería La Fábrica, en la Avenida de Europa, cuenta con reparto a domicilio durante los fines de semana en horario de 13:00 a 19:00 horas —su carta incluye helados sin azúcar, sin gluten ni lactosa—.

En suma, cada vez son más los empresarios sevillanos que se estrujan el cerebro para salvar sus negocios a golpe de ingenio. Algo en lo que podemos contribuir, con todas las medidas de seguridad, consumiendo en sus locales, haciendo pedidos por WhatsApp o simplemente difundiendo ofertas. A este respecto, Pasaje Dos, cafetería de la calle Luis Montoto próxima a la clínica Santa Isabel, ha creado una curiosa campaña con la que apoyar a la hostelería desde el móvil. Esta tiene la forma de un ticket de compra, donde se muestran conceptos como seguir la actividad de tu bar o restaurante favorito en las redes sociales, subir una foto a tu perfil recomendándolo, poner una reseña positiva en Google, Facebook, Instagram o Trip Advisor, o comentar sus publicaciones y darle al «Me gusta». Como es de esperar, la suma total de estas acciones arrojan un precio de cero euros para el «cliente», siendo incontable el beneficio para el hostelero, sus empleados y las múltiples familias que dependen del negocio.

Por todo ello hemos de felicitar al coronavirus si su impacto sirve para que nuestra generosidad se multiplique por 300, para que, gracias a la solidaridad ciudadana, los bares, restaurantes y cafeterías continúen siendo el lugar donde reunirnos con la familia, los amigos y esas personas que nos hacen la vida más plena, y para, en definitiva, ser mejores personas, independientemente de nuestra cuenta corriente.