San Pellegrini

Otra semana más, Lesmes sin dimitir y yo con estos pelos. Los jueces son capaces de mandarte a Alcala-Meco y basta mirar la tez de Marchena y la del de la peluca blanca que le acompaña a la izquierda (lo de la zurda es un poner) y mejor una cita en el cementerio que en el parque. Para decidir quién les gobierna, los magistrados se empiezan a parecer a los reos privados del sufragio, ya sea activo o pasivo.

Spain is different, no en vano, solo aquí, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial es, a la vez, Presidente del Tribunal Supremo.

Vamos, como si Jesús Gil, además de bañarse en el jacuzzi y presidir el Atlético, se pusiera al frente del banquillo y en el minuto cincuenta y dos saliera al campo como delantero centro, aunque esto lo veo más plausible, si no fuera porque ya ha mucho que fuera a escardar la lana.

Lo de la Fiscalía interviniendo –de oficio- en el Colegio Mayor de Madrid, les confieso que esta semana me lo ha hecho pasar muy mal. El pasado jueves, la clase de mi hijo se iba de excursión. “Dos días de alivio”, pensé.

Pero nada más iniciar la marcha, y a pesar de las mascarillas, los chavales no tuvieron otra ocurrencia que empezar a cantar.

Rápidamente, me entró el canguelo... Salí corriendo en pos del autobús blanco inmaculado, pero en vano. Mis articulaciones están más vencidas que los ponies de la Feria.

“¿Qué se les ocurrirá cantar, Dios mío?”, me dije, mientras me postraba frente a la estatua de Sor Angela. Yo no la llamo santa. Después de que le dieran el título a Don José María, me niego a que quien consagrara su vida a los pobres, pueda mantener el mismo trato de quien hizo monumento a la flagelación propia y ajena.

Resulta que la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias contra unos chicos de un Colegio Mayor por diversos cantos de dudoso gusto y hasta Pedro J. -que parece una marioneta de la que acabará siendo su Cruz- nos trae a colación a Miguel Lorente, para hacer un dictamen sobre tan “execrable” comportamiento.

Yo era de los que cantaba (lo confieso solo porque ya está prescrito), lo de Esteso de “La Ramona”, sí, aquella que era -además de otras cosas que callo por consejo de mi abogado- la “más gorda de mi pueblo.”

Después de los partidos, en los que siempre solíamos perder –por supuesto injustamente- entonábamos aquello de “los que han ganado se la han bebido” ... En fin, no sé si seguir, no sea que el Juez Berdugo o el franquista Enrique Arnaldo aprovechen para empurarme.

Y por último, qué decir de aquello de “la cabra, la... de la cabra”. Por Dios y todos los santos, adónde fuimos a llegar, qué osadía...

Así que mis esfuerzos por evitar los cantos de la clase infantil (por ahora solo están en el Oliver y Benji), fueron inútiles y apenas pude dormir, esperando durante dos largos días con sus dos interminables noches la llamada de la Brigada Política y Social. Felizmente -la Providencia existe- el teléfono no sonó.

Por si acaso, para justificar la iguala mensual, les he recomendado a los taxistas que solo pongan a Mahler, (el Fary o Los Chichos ni en pintura) y ni se les ocurra ninguna reposición de Torrente. (ay mi Rossana Walls...). Todos estos actos impíos son delito para los Fiscales.

Esto en la horrible semana en que Luis Miguel me roba a Paloma Cuevas; y, esto sí, ya en serio, en la que se nos fue quien dicen eran el Loco de la Colina. Yo dudo si era él. La fecha cronológica de nuestras muertes no suele coincidir con la real y me da que ya hace una eternidad que su tiempo terminó, mucho antes que el de las rotativas con las esquelas.

Por si acaso, termino pidiendo perdón (es una atenuante), por evocar esas canciones que los retrógrados de este país, han acabado convirtiendo en pretexto para que seamos el hazmerreír de Europa. Primero fueron los raperos, pronto hasta los niños. Después queremos que extraditen a Puigdemont. La inquisición no se ha ido, estaba de parranda.

En fin, acabaré en positivo. Me pido Pellegrini por Lesmes....