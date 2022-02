San Valentín en CyL: PP y Vox tendrán que ser novios

Unas elecciones siempre son imprevisibles de un tiempo a esta parte. La irrupción de Podemos por la izquierda, de Vox por la derecha y de los pequeños partidos regionalistas, independentistas y oportunistas por el centro (sin decidirse por un lado u otro los regionalistas, decididos a sacar pasta a espuertas los nacionalistas e independentistas, y buscando una paguita los cabezas de lista en el caso de los oportunistas), esa irrupción, decía, ha convertido las elecciones en una tortura para PP y PSOE. Si ganan porque ganan, si pierden porque pierden, siempre obtienen resultados inciertos, peligrosos y convertidos en peajes insoportables para todos.

El PP gana las elecciones. Es verdad, pero queda en manos de Vox que ya pide vicepresidencias y consejerías. Es decir, el PP gana aunque tiene que compartir el éxito y dejar marcada una estrategia que afectará a Andalucía o Madrid o Murcia en muy poco tiempo. ¿Quién es el ganador entonces? Vox ha crecido como la espuma y eso está haciendo un daño brutal en los cimientos del PP. No hace falta decir que C’s está condenado a la irrelevancia. Ay, el daño que hizo la arrogancia de Albert Rivera. Y esto, ¡aviso a navegantes!, es lo que puede pasar en Andalucía muy pronto. Nadie sabe qué va a pasar con Vox dentro de un Gobierno autonómico aunque se va a comprobar a partir de ahora y habrá que acostumbrarse. Lo que ya no puede ser es que algunos sigan cacareando que los fascistas llegan a destrozarlo todo, que los votantes de Vox son una banda de perturbados o que Santiago Abascal es un petardo que no pinta nada aquí. Supone una falta de respeto tratar de idiotas a millones de españoles y es hacer lo que se critica que hacen desde la extrema derecha.

El PP gana las elecciones. Es verdad, pero ni uno solo de los objetivos que Pablo Casado y García Egea diseñaron se han alcanzado. Ahora es cuando van a gobernar incómodos. Casado y García Egea han logrado que Vox se afiance y, eso sí, acelerar la desaparición del C’s (esto sí sería una buena noticia para el PP si los votos de C’s hubieran ido a parar a sus candidatos, pero han ido a los de Vox y lo convierte en un desastre estratégico). El futuro de la derecha queda en manos de los que están más allá de su derecha.

Los que han ganado las elecciones autonómicas de Castilla y León son Santiago Abascal y los suyos. Sin duda alguna es un resultado fantástico para ese partido.

Los que han perdido las elecciones son el PSOE y Tezanos. Derrota incontestable. Y Unidas Podemos sigue cayendo en picado. Otro proyecto que se quedó en nada y que tan solo divide el voto de izquierdas convirtiendo el mapa político en un campo de minas. Los que creyeron que Pablo Iglesias se quitaba de en medio por su coherencia y honestidad política ya saben, ahora, la verdadera razón. Salir pitando del barco que se hunde es lo único que ha sabido hacer Iglesias.

Y los partidos regionalistas tendrán posibilidad de tener representación y poca voz en Castilla y León. Ojo a las elecciones municipales y nacionales. Eso será otro cantar y podrían ser decisivos en algunos casos, pero de momento son un punto exótico y poco más.

¿Es Pablo Casado el líder que necesita el PP? ¿Es excesivo el peso político de Pedro Sánchez en un PSOE que no encuentra líderes más allá de su secretario general?

Por cierto, resulta patético y penoso escuchar a García Egea diciendo una y otra vez que las elecciones han sido cosa de Fernández Mañueco. Escurrir el bulto es una constante en Génova y comienza a ser insultante y una forma de hacer política que siempre se encuentra escondida tras el eufemismo o la trampa con el lenguaje.