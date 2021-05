Sánchez, ¿disparates hasta el 2050?

No sabemos la vacuna que nos van a poner mañana, con Marruecos no sabemos qué pasará, lo mismo olvidamos todos estos días angustiosos o tenemos asaltos por la mañana, por la tarde, por la noche, hasta que pase algo muy grave y se tenga que resolver con otras medidas más drásticas. No sabemos qué pasará después de la cuarta prórroga de los ERTE’s, ni cómo resolver el problema del paro y mucho menos del paro juvenil, ni cómo afrontar el problema catalán, ni el de los autónomos, ni la PAC ni los eres del sector financiero, ni el Ejecutivo responde con mínima eficacia a los muchos problema diarios que tenemos los españoles, desde la reforma laboral a la de las pensiones, es decir tenemos un inmenso listado de problemas por resolver y el Presidente Sánchez con su fábrica de marketing «Ideas Redondo», prepara y presenta a bombo y platillo la agenda para la España del año 2050 es decir lo que nos va a pasar dentro de 30 años. Es un desahogado , se parece a la bruja Lola o a Paco Porras. Estas ocurrencias nos produce a la mayoría de los españoles estupor, preocupación y temor al futuro. Mientras tanto, él cree que lo está haciendo bien, entre otras cosas, porque todo su equipo asienta sus ocurrencias, disparates y dislates. Se fotografía en el helicóptero de viaje a Ceuta, aprovecha su visita a Fitur para anunciar la eliminación de barreras a los turistas británicos, convoca a una serie de Alcaldes para informarles de las inversiones que va a realizar con el dinero que no tenemos y nos va a prestar Bruselas y que la vacunación, que no ha querido asumir esta responsabilidad traslandándola a las comunidades autónomas, va a un buen ritmo y la penúltima, prepara los indultos a los golpistas catalanes retando al Tribunal Supremo y apelando a los «valores constitucionales como la concordia y el entendimiento» y no a otros como «la venganza o la revancha». Hay que tener la cara muy dura y estar cogido por la entrepierna por los independentistas catalanes y vascos por su pacto de legislatura.

Todas las semanas el Presidente Sánchez nos sorprende con algo nuevo y malo para la mayoría de los españoles, salvo para los que odian o quieren la destrucción de nuestro país. En paralelo, la familia que hace política unida permanece unida, su querida esposa Begoña Gómez ejerce de madrina en una asociación que simpatiza con los independentistas catalanes y Podemos, haciendo la competencia a Cepyme y la CEOE. ¡¡Lo que nos faltaba!!

No sé quién dijo: «si todos tirásemos en la misma dirección , el mundo volcaría» hay que evitar que estos dos tiren en la misma dirección, nos hundirán.