Sánchez, reconstrucción o guerra (1)

Pues va a ser muy interesante y apasionante comprobar adónde nos lleva Pedro Sánchez. O reconstruye España cambiándola pero no desgajando la península en unos cuentos países independientes o se arriesga a eso con el peligro de un golpe de Estado legal para defender la Constitución de 1978. Igual que él sostiene que no vulnera la Constitución haciendo lo que está haciendo, otros pueden pensar que tampoco la vulneran si para defenderla hay que sacar al muchacho de la Moncloa a punta de pistola. Pueden existir argumentos para que se actúe de esta forma tan negativa e inconveniente.

Aporto un caso. Supongamos -aunque sea mucho suponer- que yo soy el capitán general de una región militar concreta y he jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución y estoy seguro de que la están pisoteando. Comento el asunto con otros colegas de mí mismo rango, estamos de acuerdo y le pedimos audiencia a nuestro superior supremo que es el rey y le exponemos la situación. ¿Qué hará el rey que es el máximo responsable y el más alto custodio de la Carta Magna? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si nada de esto se le comunica al rey y esta vez los Tejeros de turno no vamos contra la democracia sino a favor de la Constitución que es la que define nuestra democracia? Disolución de Las Cortes, gobierno civil provisional y nuevas elecciones. O bien es el rey quien disuelve Las Cortes al encontrarse el Estado amenazado y siendo él el Jefe del Estado.

¿Sería el propio Sánchez quien, si se le pusiera la cosa muy dura, disolviera las cámaras y convocara elecciones? Por mucho que suba los grados de autonomías de los separatistas le van a pedir más y entonces los demás peninsulares de la parte llamada España se sentirán agraviados y no querrán ser menos, los andaluces ya tenemos un antecedente en diciembre de 1977 y otro en 1980 aunque de aquello quede muy poco pero una huella dejó. Espero que además de bastante indolentes no nos hallamos vuelto gilipollas.

Como parece que Feijóo no se va a salir con la suya y los malos prefieren Sánchez en jaula que Feijóo volando, vamos a estar muy distraídos en los próximos años mientras seguimos siendo los últimos de la UE en crecimiento, los emperadores del paro juvenil y los reyes de las dádivas caritativas en nombre de la revolución progresista. Cuando Tejero, era yo del PCE y en la puerta de la sede de la calle Teodosio número 60, en Sevilla, nos concentramos espontáneamente decenas de militantes y simpatizantes dispuestos incluso a hacer la locura de asaltar cuarteles para hacernos con armas y defender España y su democracia. Ahora no movería un dedo, me quedaría en casa o me largaría no sé adónde por si acaso me tomaran por un rojo malvado. No, servidor, con la mano en la nariz, votó la Constitución del 78, no es buena, no se cumple y la quieren destrozar por la cara, pero por algo hay que regirse hasta nuevo texto creado legalmente, sin circunloquios.

Hay que pensar en todo en estas circunstancias. Creo que todos los de cierta edad nos damos cuenta de que la España de hoy está muy chunga. Los viejos traumas de España están estallando: unos que se quieren ir y otros que, como siempre han estado a la sombra de los viejos regímenes, no han sabido solventar los problemas a tiempo y nos los han dejado a nosotros. Quiero creer que este muchacho, Pedro Sánchez, es algo más que un pijo vacile que está utilizando a un país para curarse complejos de infancia y adolescencia y que desea hacer los experimentos con gaseosa y con otros elementos que no nos lleven a un fuego amigo en forma de follones múltiples o cosas peores.