Sánchez, reconstrucción o guerra (y 2)

Si todo va como parece que va a ir, Sánchez al final logrará ser investido presidente y tendrá que formar gobierno. La derecha considerará que no será un ejecutivo Frankenstein, ahora estará más fracturado aún, será como ese extraño ser que reconstruía con partes de diversas personas el asesino de la película de Narciso Ibáñez Serrador a la que llamó La residencia (1969). Pero será legal, un cadáver compuesto de trozos de otros cadáveres que en realidad estará vivo, un zombi progresista que, sin embargo, tiene sobre sí la responsabilidad de crear otra España, con otra Constitución en la que cabrá o no la monarquía. Deberá entenderse entre sí un partido como Sumar, muy artificial, formado a la ligera y a su vez cobijo de numerosos pequeños partidos; y con un PSOE convertido -oficialmente- en una especie de socialdemocracia clásica marxista, desviada hacia lo místico, una vez tapada la boca e ignorada la vieja guardia mientras los críticos con Sánchez le besan los pies, por el momento. Desde fuera, las corrientes separatistas serán los vigilantes, los poderes fácticos políticos, gobiernos en la sombra.

Pase lo que pase, el lío estará servido. Primero las pugnas internas entre el gobierno si es que Yolanda Díaz no logra controlar a su partido, tan re-partido. Díaz es parecida al último Santiago Carrillo y a los secretarios generales del PCE que eran unos simples te sigo te sigo del PSOE y eso les costó estar hoy en las alcantarillas, bajo las faldas de Díaz. Pero hay fuerza aún a la izquierda de Díaz, a la que ya conocemos por la traición maquiavélica contra quienes la colocaron como correveidile de Sánchez. Si ese personal empieza a molestarse más aún con su lideresa la cosa va a marchar peor todavía. Un personal bastante dividido, a su vez.

Yo creo que al PP y a Vox les interesa este follón. Cuanto peor, mejor para ellos. Si nos ponemos más pesimistas aún, llegados a determinados extremos, puede irrumpir el momento de Vox y ser el PP el que tenga que pactar como segundo de a bordo de la derecha. Pero no vayamos tan lejos, eso sería como si llegara a la presidencia de España una Giorgia Meloni, con el permiso de Abascal y Buxadé.

Repito la pregunta que me hice ayer: si Sánchez se viera en un callejón sin salida o de muy mala salida, ¿disolvería Las Cortes y convocaría nuevas elecciones? ¿Se uniría al PP? No lo sé, pero sí sé que, con elecciones y todo, el follón español seguiría adelante porque se ha ido demasiado lejos y el tumor maligno ha crecido bastante. Hacen falta hombres y mujeres de Estado y me temo que no los tenemos, unos están demasiado mayores o viejos y el posmodernismo rechaza a esas personas porque la nueva pseudoizquierda “desprecia cuanto ignora”. Otros no son mediocres y los políticos actuales son demasiado pardillos y por eso escasamente sabios como para dejar el orgullo aparente de la mediocridad a un lado y confiarse a personas librepensadoras. El sectarismo se ha adueñado de España. Siempre ha sido así, ahora más aún por la ortodoxia de la ignorancia.

Si llegáramos a nuevas elecciones Vox tendría bastantes posibilidades de crecer ante el miedo de muchos. Y el PP también. Pero el separatismo habría olido demasiado poder y, a menos que parte de sus votantes se sintieran inseguros, se consolidarían como fuerzas llave. De todas formas, tendríamos jaleo. España, ya se sabe, está para un pacto de Estado y para que se pronuncien con claridad los elementos del Poder invisible más el visible, esto es: Banca, grandes empresas nacionales y extranjeras, el rey Felipe VI y la UE. Llevo años pidiéndole a Sánchez desde este rincón periodístico que nos aclare a los españoles con pelos y señales lo que va a hacer con un país que ha sufrido mucho y ha levantado cabeza a partir de 1975. Este hombre puede ser el peligro público número uno o el que logre un país federado o “confederado”, no destruido. Él sabrá lo que hace, en todo caso, a agarrarse que vienen curvas peligrosas.