Sánchez se vuelve a equivocar, sube los impuestos

Llego a ser Presidente del Gobierno por la puerta lateral del Congreso pactando a diestro y siniestro con todos los que no debía pactar, se saltó todas las líneas rojas que estaban establecidas por los partidos constitucionalistas y formó un gobierno social comunista con los que había prometido no hacerlo. Formó un Gobierno heterogéneo, globalmente poco cualificado, egoísta y con escasa visión de estado, eso sí, el de mayor estructura y consejeros externos de la democracia. Durante todo este tiempo de gobierno, sus decisiones han sido interesadas y muchas veces acordadas con los partidos que quieren romper España. Y por supuesto de transparencia lo justito. Después de este último termómetro que han sido las elecciones del 4-M en Madrid, y que ha salido trasquilado, aunque el diga que la culpa es de los madrileños y de Gabilondo,sigue erre que erre. Su propuesta de la semana pasada , que no la última desgraciadamente, es la subida de impuestos. A este macro-gobierno en lugar de reducir el gasto público empezando por ellos mismos reduciendo el Consejo de Ministros y por ende su estructura de ministerios, ministros, secretarios, subsecretarios, asesores, equipos, choferes, etc, se le ocurre subir los impuestos e incrementar la presión fiscal directa o indirectamente a todos los españoles. Este Presidente que es un virtuoso en el manejo del lenguaje y de la mentira, habla de ARMONIZAR los impuestos cuando quiere subirlos indiscriminadamente. Peajes en las autopistas, autovías y alguna otra carretera, implantar o incrementar el Impuesto de Patrimonio, de Sucesiones y Donaciones, impuestos al Diésel, impuestos medioambientales, IRPF, sociedades...en definitiva subir los impuestos manteniendo el gasto público , así es difícil reducir el déficit que parece nos exige Bruselas. No sé quién dijo» ¡Qué gran credulidad la de los embusteros! Incluso creen que son creídos « esto es lo que le pasa a nuestro Presidente Pinocho, pero ya no al resto de los españoles, aunque nos haya costado.