Sánchez ya es Pedro el Rojo

Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno, es lo que haga falta ser. Ayer, en la primera sesión del debate del Estado de la Nación, se mostró como un podemita más, así que quienes han apuntado estos días la posibilidad de que se cargue el Gobierno de coalición para salvarse, se equivocan: no se quiere ir, agotará la legislatura y si hay que ser de izquierdas, o sea, podemita, hacer populismo fiscal y tirar de chequera, lo hará. Lo hizo ayer. Había que ver la cara de Yolandia Díaz La Modelitos cuando soltó la bomba del impuesto a las eléctricas, la banca y grandes empresas en general, como solución a la descontrolada inflación, que le puede costar la Moncloa. Sánchez sabía que solo con esas y otras medidas económicas iba a poder acabar la legislatura con fuerza y crédito en el centro-izquierda para volver a ser el candidato a las elecciones generales de 2023, y ganarlas. No le preocupa otra cosa. Si hay que gastarse mil millones de euros en tanques para que Biden diga públicamente que es un líder europeo, como dijo hace días en nuestro país, pactar la Ley de Momoría Democrática con EH Bildu coincidiendo con los veinticinco años del asesinato de Miguel Ángel Blanco o dejarse chulear por los independentistas catalanes, lo hará. No es que Podemos ya no le quite el sueño, sino que lo utiliza en su favor como le conviene en cada momento. Claro, esto explica la cara ayer de Yolandia Díaz, que solo aplaudió al final de su discurso, diferenciándose de palmeras de tablao como Calviño o las Montero, que acabarían con agujetas de tanto levantarse a aplaudir al jefe. Ayer, líderes de la izquierda radical celebraban el giro de Sánchez, pero esos impuestos a la banca, por ejemplo, los acabaremos pagando los de siempre, los ciudadanos, como pagamos el rescate de Mariano Rajoy y el Falcon que llevó a la ministra de Igualdad y sus compis feministas a Nueva York. Pedro el Rojo lo sabe, como sabe que su giro populista de ayer lo puede utilizar Feijóo para, como apuntan las encuestas más serias, echarlo de la Moncloa y poder gobernar en solitario. El líder gallego no cabía ayer de gozo.