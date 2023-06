Sandra Barneda, Rosa Villacastín, Trapote... Mal comienzo de ‘Así es la vida’

Si todo lo que tenía Mediaset para suplir la falta de ‘Sálvame’ era a Rosa Villacastín y a Beatriz Trapote, pueden ir pensando en una nueva vuelta de tuerca a la parrilla. No va a funcionar. Sandra Barneda se ha rodeado de colaboradores que se encuentran entre la duda y el rechazo respecto a la audiencia. El contenido del programa es copia, casi exacta, del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3; soso, plano, carente de atractivo. El interés del programa es pequeño y sustituir Sálvame por algo tan ramplón va a resultar un auténtico fracaso.

‘Sálvame’ era un programa lesivo y vergonzoso. Pero tenía su audiencia. Este nuevo programa presentado por Sandra Barneda es insulso y aburrido. No conseguirá un porcentaje de audiencia que vaya más allá del 8 por ciento.

‘Así es la vida’ comienza con Marina Esnal en el plató. Esta mujer ha dejado publicado algún tuit que apesta a racismo barato. Con Rosa Villacastín que ya dijo que las bolsas de tiendas baratas y la gente que las lleva encima le provocan rechazo. Con Beatriz Trapote que intenta colocarse en la televisión y no logra, ni a la de tres, un puesto estable que merezca la pena; es una periodista mediocre y gris. El primer entrevistado ha sido Maxi Iglesias que tiene un tirón entre minúsculo y patético (he tenido que mirar en la red quién es este hombre, debe ser que los indios de la India no nos enteramos de nada).

Mal comienzo. Ya veremos el índice de audiencia, pero todo apunta a hecatombe. Y es que si acostumbras a miles de personas a tener una ración diaria de casquería social, no puedes pedirles que se pongan en modo MeTragoLoQueMeEchen porque fracasas seguro.