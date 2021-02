No me resisto a referirlo porque creo que visibilizarlo es empezar a poner soluciones. Ayer, en una clase de adolescentes, nos enzarzamos en un debate después de leer un fragmento de Drácula. Cuando apareció la palabra “Transilvania” y les dije que era una región de Rumanía, enseguida miramos a una compañera cuyos apellidos proceden de allí. Alguien le preguntó cómo se decía “Buenos días” en rumano. Y a continuación, no recuerdo muy bien cómo, alguien dijo que la compañera no era española. Yo le pregunté entonces si había nacido aquí, y cuando la chica dijo que sí, les expliqué que entonces sí era española porque tenía la misma nacionalidad que nosotros. Muchos alumnos se rebelaron ante la explicación y argumentaron a voces que eso no podía ser porque tenía “sangre rumana” y que, por tanto, nunca dejaría de serlo. Otro alumno esgrimió que el ADN era rumano. Yo los invité a reflexionar sobre la diferencia entre nacionalidad y origen, pero viendo que no se convencían, les saqué mi carné de identidad para indicarles que yo era español solo porque allí lo decía. Y uno de ellos levantó la mano para preguntar qué pasaba si yo fuera negro.

El debate se encendió mucho más porque empezaron a bullir conceptos de los que los alumnos no tenían ni idea qué hacer: origen, nacionalidad y raza... Fue entonces cuando les puse el ejemplo de que uno de ellos se casara con un francés o francesa y se fueran a vivir a Portugal. “Si vuestro hijo nace y vive ya en Portugal, ¿será portugués?”, les pregunté. “¡Jamás!”, me contestó la mayoría: “Siempre será un mestizo porque tendrá sangre española y francesa”. “Pero, ¿entonces la sangre es de distinto color en función de los países, como las banderas?”, les pregunté yo. Y muchos se quedaron sin respuesta. Y ahí fue donde uno tuvo la certidumbre del trabajo que queda por hacer, al margen de Rumanía, del conde Drácula y de los tiempos verbales...

Me acordé, evidentemente, de aquella canción de Manolo Tena. Pero, sobre todo, de todo ese discurso racista que me hizo oír en otra clase que lo que tienen que hacer los inmigrantes es quedarse en su país y no venir al nuestro. “¿Si tú sufrieras una guerra o una hambruna no te moverías de sitio?”, le pregunté al chico que lo dijo. En vez de una respuesta, me contestó que no podemos consentir que venga gente que no sea de este país. Simple y llanamente. “¿Pero este país es tuyo y mío porque tenemos la llave de él? ¿Nos pertenece a nosotros? ¿O es que hemos nacido aquí por casualidad?”, le pregunté. Y el chico abrió mucho los ojos y se quedó sin respuesta. Solo entonces sentí de veras el serio daño que están haciendo determinados discursos que abonan no solo el odio, sino sobre todo la ignorancia, que es mucho peor, más perdurable. Sí, la Educación es el único trabajo que no termina nunca.