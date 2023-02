Sanidad y Atención Sociosanitaria

La atención sanitaria y sociosanitaria son dos puntos sensibles de nuestro Estado de Bienestar, por esta razón la utilización política de ambas es un grave error y esto radica en que para muchos políticos utilizar el ámbito sanitario para intereses estrictamente electorales y, por tanto, ideológicos supone obviar o arrinconar el ámbito sociosanitario, cuando nuestra sociedad lo que más demanda es una atención sociosanitaria de acorde a las necesidades de la población que existe actualmente en nuestro país.

Si quienes promueven la huelga de atención primaria estando en su derecho, porque así se recoge en nuestra ordenamiento jurídico, se centran en una determinada Comunidad Autónoma saben que están faltando a la verdad, dado que el problema no es que exista en un único territorio sino que es persistente y existente en todo el territorio nacional.

Si se quiere arreglar la sanidad, como dicen los que están promoviendo la huelga, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, deberían tener en cuenta las estadísticas existentes en el resto de Comunidades Autónomas y, entonces, lo que deberían plantearse es un cambio de estrategia, lo que significaría el reunirse con todas las Comunidades Autónomas en el extinguido Ministerio de Sanidad y comenzar a trabajar un plan conjunto que diseñe el futuro de la atención sanitaria en España y, aquí, es cuando entra en juego el ámbito sociosanitario.

Para realizar este trabajo buscar la colaboración con lo que este sector llama sanidad privada sería lo más sensato.

Las soluciones a los planeamientos de la atención sanitaria y sociosanitaria tienen que venir de un trabajo reflexivo por parte de todos los profesionales sanitarios existentes en nuestro país.

El estado de Bienestar esta obligado a realizar una reflexión seria y no partidista sobre la atención sanitaria y sociosanitaria que precisamos las personas, dado que no podemos ser utilizados para satisfacer intereses estrictamente electorales.

La planificación y organización sanitaria no puede ser nunca una herramienta política.

Lo interesante es que la sociedad está constituida por adultos y sabemos muy bien adónde se hallan las carencias y por tanto qué servicios precisamos, y votaremos en función de nuestro criterio y análisis.

La existencia de una colaboración público-privada en la atención sanitaria no es negativa, al contrario, gracias a que existe, el sistema público puede dedicar más recursos a temas más sensibles.

Habría que valorar estadísticamente a cuántas personas atiende el sector privado y qué ahorro implica para el sector público. Se trata de personas que pagan vía impuestos la sanidad pública y vía cuotas la sanidad privada. Este núcleo poblacional, que es porcentualmente muy alto, no protesta, no sale a la calle, sino que utiliza libremente un sistema de atención sanitaria que cubre sus necesidades.

La huelga en Madrid no tiene mucho sentido y esto lo saben los promotores de la misma, entre otras cosas porque en el resto de las Comunidades Autónomas también se están dando movimientos que amenazan huelgas o, simplemente, también se han puesto en huelga.

La sanidad es un punto sensible en todo el territorio nacional por esta razón determinadas soflamas de políticos, estamos en periodo electoral, no tienen mucha credibilidad entre el común de los ciudadanos. Sorprende la campaña lanzada por el Partido Socialista en su estructura central en referencia a la sanidad y máxime cuando acumula años de gobierno a nivel central y en las Comunidades Autónomas y no es que hayan logrado dar con la solución mágica para acabar con los problemas de la sanidad. No hay más que mirar las listas de espera existentes en las Comunidades que gobierna.

Esto, por supuesto, tampoco es motivo de alegría para las comunidades gobernadas por el Partido Popular y mucho menos las gobernadas por partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco.

La sanidad requiere inteligencia y voluntad de trabajar conjuntamente, sí de hacerlo entre la sanidad pública y la sanidad privada. Esto lo sabemos los votantes, somos muchos millones los que libremente utilizamos los dos espacios sanitarios, por esta razón los movimientos políticos que utilizan un tema tan sensible como es la sanidad se equivocan y se darán cuenta cuando vean los resultados en las urnas.

Por otro lado, queda la parte “pobre de la sanidad”, el ámbito sociosanitario. Éste, también, debería ser objeto de reflexión.

Lo cierto es que tanto la sanidad como lo sociosanitario merecen una reflexión serena con una mesa de trabajo formada por los colegios profesionales, los sindicatos, las empresas gestoras de redes privadas sanitarias, el tercer sector especializado en estos ámbitos, los políticos, el gobierno y el poder legislativo, y ayudados por consultoras especializadas.

Los habitantes de España nos merecemos un respeto y no podemos aceptar la manipulación partidista como la valedora de dos ámbitos que precisan una replanificación que pueda dar respuesta al futuro, no solo inmediato sino en años. Auto citarse me da rubor, pero en 2014 defendí una tesis que considero que puede aportar mucha luz a lo que nuestro país precisa en el ámbito sociosanitario. No nos olvidemos que la demanda sociosanitaria crece exponencialmente por el envejecimiento de la población; pero también por enfermedades relacionadas con la salud mental y dependencias inesperadas. Por esta razón la dimensión sanitaria también tendrá que ser replanificada.

La solución se halla en la colaboración público-privada y habrá que buscar nuevos modelos que respondan más coherentemente a las demandas que vamos teniendo la población. Hoy, los votantes, sabemos que no es un problema de la Comunidad de Madrid, es un problema existente en todo el territorio de la nación. Determinados discursos políticos no calan, ni calarán. Los que sí servirán serán aquellos en los que se pueda detectar voluntad de realizar una reflexión conjunta y seria sobre cómo estamos y hacía dónde tenemos que ir teniendo en cuenta el presente y el futuro de la población. Lo cual implica un espacio adecuado tanto en lo sanitario como en lo sociosanitario y esto solamente se puede hacer encontrándose la sanidad pública y la sanidad privada y máxime cuando ésta no aspira a desbancarla sino al contrario, a trabajar conjuntamente y a ser complementaría y, también, por qué no, a facilitar modelos de gestión. Es una falacia eso de que se quiere privatizar la sanidad y esto lo saben quienes lo dicen. La apuesta de gestión sería la creación de Consorcios Públicos Sanitarios y Sociosanitarios, en donde la colaboración pública y privada se puede dar con naturalidad en un sistema público tanto para el ámbito sanitario como sociosanitario.