Sanlúcar de Manolo

Manolo Sanlúcar recibió el pasado sábado el Premio Internacional de Flamenco en el Ayuntamiento de su ciudad natal y no estuvo presente el alcalde, solo el delegado de Cultura. Es un premio que concede anualmente la EFA (Escuela Flamenca de Andalucía), y que el pasado año se le concedió a uno de los mejores músicos del mundo, como es don Manuel Muñoz Alcón, el hijo de Isidro, que también fue guitarrista. No hubo nadie de la Junta de Andalucía, ni de la Diputación de Cádiz. Tampoco artistas, ni críticos. Cuando el genio recibió el galardón y tomó la palabra en el atril vi a un Manolo Sanlúcar triste, cansado y visiblemente contrariado. “Mi obra interesa más fuera de España y de Andalucía”, dijo con el pájaro de la decepción posado en sus ojos. Menos mal que Juan Manuel Suárez Japón, el ex consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, habló sobre él y lo bordó. ¡Qué manera de glorificar a un artista, con qué elegancia y temple! Nadie nos puso una copita de manzanilla para brindar por el Maestro en el precioso patio de columnas. Ni un langostinito de esos del traje de rayas. ¡Qué malaje! Lo que habríamos dado por una tapita de buen queso y un mosto de Trebujena. La EFA invitó a un almuerzo en el Veranillo de Santa Ana para unas veinte personas y Manolo se animó algo hablando de los griegos y la cadencia musical andaluza que se hizo flamenca en ese rincón donde estábamos. Cuando habla de música le cambia la cara y revive como los pollitos recién nacidos a los que les dan una pimienta para que entren en calor y no se vayan. ¿Se imaginan a Dios hablando de la guitarra? Manolo parece Dios, con el pelo tan blanco y una mirada que alumbra los agujeros negros del espacio. Me duele el pecho oyéndolo hablar de flamenco, de Andalucía, de romanos y árabes. Me atormenta saber que mira ya al cielo como si adivinara que le han dejado la puerta entreabierta para que pase sin llamar. Manolo Sanlúcar no hay nada más que uno y vive aún, y piensa y sufre. Acabó por fin su gran obra docente, que presentará en breve y que de seguro que le va a alargar la vida porque necesita contarle al mundo qué es en verdad el flamenco. Qué pena que Sanlúcar de Barrameda no haya puesto ya a la entrada de la ciudad un letrero que diga por soleá, que en ese rincón entre Sevilla, Doñana y Cádiz nació el gran talento de la historia de la música flamenca. Ah, el sábado también recibí un premio junto al genio, pero el mundo puede vivir sin esa reseña.