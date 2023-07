Santiago Martínez Vares y una tal Guardiola

Han pasado días de la renuncia de Santiago Martínez Vares a la consultoría estratégica de la que fuera candidata y será Presidenta de la Comunidad extremeña, María Guardiola.

Por si no lo saben, Vares es hijo del Juez sevillano más brillante de esta nuestra generación ya declinante. No en vano llegó a ser Magistrado del Tribunal Constitucional. De él, me consta su pasión por la justicia, que como todos los ideales nos acaban sepultando.

Pero nuestro protagonista fue y es mucho más.

En 2011, dirigió la campaña de un desconocido juez de Fregenal, Juan Ignacio Zoido, que peleaba contra el imperio socialista de San Telmo. Aquella campaña, llegó a unir a un tendero del humilde (mi) barrio de Amate, con el porcentaje de votos más alto conseguido por un Alcalde hispalense. Y todo ello, en la muy venerable ciudad de Sevilla, donde me juran que, en cada comicio, hasta Amigo Vallejo miraba para otro lado cuando las campanas se teñían de rojo.

Después, breve paso por el Ministerio del Interior; y la gallardía (modo light de “cojones”) de asirse a una pequeña mochila para deslumbrar con una consultora en la selecta corte madrileña.

Sin ayudas, recursos ni padrinos, acabó despuntando. Y así fue como debió aparecer la que pronto jurará su cargo en Mérida.

María Guardiola no conoció aquella época de las pipas Facundo. De entre todas, emergía una bolita amarilla de caramelo. Si al morderla era roja por dentro, te la cambiaban –alborozado- por un regalo.

Y eso fue lo que le ocurrió cuando eligió a Vares. No se limitó en hacerla Presidenta, sino que pensó en grande, rechazando cualquier manumisión a Vox.

Al paso que va Feijoó, ahorrará el gasto de un nuevo colchón en Moncloa y mantendrá el presupuesto del Falcon de la familia March, con el que Pedro Sánchez denigra a todos los exiliados y represaliados republicanos.

A mí me estremecen los silencios sevillanos. Ese placer recóndito de la envidia solapada en congoja miarma.

Y como quiera que ha transcurrido ya una hermosa luna llena y varios círculos de fuego, sin una sola voz en su defensa, quiero hoy dedicarle mi quinta columna.

Yo también, Santi, creo que hay causas por las que merece la pena vivir y morir. Son la combustión que nutre de energía el alma. Padres e hijos, qué me vas a contar...

Pero por la “tal Guardiola”, no.

Tuyo es el éxito. Las llamas esparcidas, su corona...

Hacemos camino al andar, fuerza y honor.