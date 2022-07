Santiago sin censuras dictatoriales

Ayer fue el día de Santiago como casi todo el personal sabrá. Es el patrón del pueblo donde vivo, Villanueva del Ariscal. La orden de Santiago fue una de las encargadas por la monarquía castellana para que expulsara a las personas de creencias islámicas que vivían en El Aljarafe, una vez que Fernando III tomó Sevilla en 1248. Serían muchas, claro, pero así es la Historia, primero llegaron ellos en el 711 y conquistaron la península en un plis plas ante las corruptelas de los visigodos y luego ellos fueron paulatinamente derrotados por unos ejércitos cristianos que encima peleaban entre sí por esta o aquella poltrona, de ahí la complejidad de Iberia en general y de España en particular. Nuestra Edad Media es complejísima de estudiar. En mi caso, como ejercía el periodismo y tenía que trabajar, más aún. Abarca desde el 711 hasta 1492 como asignatura. En ese amplio espacio de tiempo sucedieron tal cantidad de acontecimientos que ahí tienen ustedes una de las causas de nuestros dolores de cabeza identitarios como nación.

No nos enrollemos. Lo que quiero decir es que, en Villanueva, Santiago está expuesto en el altar y sale a la calle a pecho descubierto, con su moro a los pies de su caballo, bajo el dominio de su espada y de su cruz. No le colocan flores para disimular nuestras tradiciones como sucede en Santiago de Compostela donde en 2020 el Cabildo de la catedral de Santiago decidió retirar la imagen de “Santiago Matamoros” que preside la capilla del mismo nombre en la catedral desde el siglo XVIII para «evitar susceptibilidades» y no «herir sensibilidades de otras etnias».