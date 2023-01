Se acabó la tregua (menos en Marchena)

Se terminaron las fiestas, fin a lo de felices fiestas y próspero año nuevo que es como se ha dicho siempre. Volvemos a la lucha de verdad, sin coartadas de paz ni palabras bonitas de las que estoy hasta el dedo gordo del pie izquierdo porque hay que ver lo filósofo y lo místico que se ha vuelto el personal desde que le dieron un móvil y un buscador de frases lindas. El que no se consuela es porque no quiere. Eso sí, impresionado estoy con el accidente de Marchena, en ese maravilloso pueblo, donde vive el genio oculto y poco reconocido de Jesús Solano, nada acaba sino que comenzó el dolor cuando nadie lo esperaba ni lo quería. La verdad es que no sé qué hace tanto tractor tirando de las carrozas, los tractores se han inventado para el campo, para grandes espacios, y la peste que echa el gasoil a su paso me jode siempre contemplar adecuadamente la carroza de la que tira. Ya está bien de tanto tractor, habrá que acudir a otros sistemas.

Putin decretó una tregua. Por supuesto, es un mentiroso, eso será así hasta que no les digan a los medios que afirmen lo contrario o al menos que se callen. Por ahora, es necesario que sigan muriendo soldados rusos y habitantes de Ucrania, si Occidente gana -que no ganará nadie menos los mercaderes podridos- será una victoria pírrica por la que han dado la vida miles de personas y por la que millones estamos pagando indirectamente. Qué más da eso, hay en la Historia guerras tremendas en las que han muerto millones y nadie las recuerda, sólo sabemos la versión del vencedor que encima elabora películas y documentales propagandísticos para terminar de lavarnos el cerebro.

Nosotros a lo nuestro, las elecciones, elegir entre dos partidos que esencialmente siguen sin diferenciarse en nada que marque la verdadera diferencia entre ideologías: la política económica y la exterior. He ahí la sustancia, el resto son derivaciones que se utilizan para que nos peleemos. Siguen las obras en pueblos y ciudades, propias de un año electoral municipal, la gente tiene que ver que se están haciendo cosas, como somos idiotas se guardan para el final las grandes declaraciones sobre proyectos y cuatro zanjas y media por las calles para que veamos que nuestro dinero se está invirtiendo. Con todo, el tranvía a Nervión se encuentra con un cruce de caminos donde hay que hacer un pequeñísimo subterráneo y ahí se queda porque hay que reordenar lo que va por el subsuelo.

Lo de Sevilla con los pasos subterráneos es de risa. Les temen como a una vara verde, que se decía antes, en mi niñez. El último de consideración lo cavaron Monteseirín y Torrijos por ahí por la zona de La Palmera, ya está. Mientras en Nueva York el metro pasa por entre los cimientos de los rascacielos aquí unos cables enterrados suponen un retraso de narices en un simple tranvía que no será plenamente útil hasta que no lleve a la gente al centro y se complete con dos líneas de metro, al menos. Cada vez que voy a Madrid me encuentro nuevas obras subterráneas. En Sevilla no, en Sevilla apaños de tercera, desde el tranvía hasta los túneles de la SE-40 pasando por el metro. Eso sí, proyectos de centros culturales, ahí está la fábrica de Artillería, un espacio cultural de primera. ¿Tanta cultura para qué si no hay infraestructuras para gozar mejor de ella?

Por lo demás, la vuelta a la “guerra” nos trae la lucha muy considerable en el seno de la Iglesia católica. Vamos, que somos humanos, de ahí que mucho canto al niño que ha nacido y luego a agarrar la escopeta y a trancazo limpio. Sin embargo, lo que a mí me apetecía ayer mientras escribía estas líneas era dedicarme a recordar a la señora que ha muerto en Marchena, a los heridos y a esas familias destrozadas. ¡Maldita sea la vida que nos trae la muerte mientras estamos disfrutando con el vivir! Desde el Papa hasta la señora que falleció, aquí nadie puede estar tranquilo por muchas frases bonitas que nos manden los nuevos filósofos de zapatillas y batín que han brotado por doquier gracias a lo tecnológico.