¿Se desinfla Rosalía?

Parece que la revolución flamenca de Rosalía se está desinflando y que al final vamos a tener razón quienes dijimos hace unos tres o cuatro años que todo se quedaría en un bluf. En realidad la cantante catalana aspiraba a eso, a ser una cantante de éxito, y eso lo ha logrado. Creo que cantaba tan mal queriendo para cabrear a los flamencos, porque cantar de aquella manera tan horrible era algo imposible. Sin embargo, sé de buena tinta que, aunque siga queriendo ser una diva de la música, desea dar un pelotazo flamenco de verdad, de corte puro, digamos como venganza por las malas críticas de los puristas, que, por otra parte, le vinieron muy bien como le pasó en su día al Niño de Marchena y años más tarde al singular Enrique Morente, quien un día me dijo, con su gracia característica y nada vulgar: “Canto al revés para que me zumben, esa es mi estrategia”. Porque el genio granadino estaba convencido de lo poco que en realidad sabían los críticos de los años sesenta y setenta. Y cantando al revés, al final acabó triunfando. Creo que Rosalía utilizó la misma estrategia para darse a conocer y engañó a notables expertos en la cantelogía patria, que llegaron a compararla con la Niña de los Peines y Camarón. No sé si siguen libres o acabaron detenidos y encerrados. Anoche me llamó alguien que chanela y me dijo que la cantante que soñó con ser cantaora va a dar la campanada jonda este año, cuando remita la pandemia. Tranquilos, que no es una antología -supongo que para no aguarle la fiesta a José Mercé-, sino una manera nueva, revisada, de entender la pureza. No descarto esa campanada, sinceramente, porque jamás he negado su talento musical. Solo su capacidad para cantar flamenco, lo que no quiere decir que no crea que puede sorprendernos algún día con algo nuevo que merezca la pena escuchar y analizar de manera objetiva. ¿Por qué se formó tanto lío con la llegada de Rosalía? Porque se han ido un buen número de grandes artistas y hay como una orfandad en el cante. Los aficionados quieren a tres o cuatro nuevos genios y no acaban de salir, solo émulos nostálgicos que encumbran en las redes sociales, pero que no venden discos ni para comprarse una carreta rociera. Rosalía lo sabe y prepara un golpe jondo, un trastazo que anime de nuevo el cotarro. Duerman con un ojo abierto, porque las grandes revoluciones comienzan de noche.