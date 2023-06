¿Se ha perdido el respeto a las personas? Si echo un vistazo a las redes sociales, no tengo más remedio que responder que sí. Un rio ruidoso de insultos, injurias y ofensas corre desbordando todo limite. Sin embargo, no son solo las redes sociales las que toman la temperatura a las faltas de respeto. El respeto a la dignidad de cada persona nos lleva a focalizar la mirada sobre quienes tienen mayor necesidad de reconocimiento en el mundo: la justicia de una sociedad se mide por el trato que reserva a los pobres, a los últimos, a los que no pueden o no saben reclamar sus derechos.

Me ponen el pelo de punta las ultimas noticias que llegan desde Ucrania: “Fuerzas rusas bombardean lugares de evacuación en la ciudad de Jersón” Nuevas debilidades como enfermedades, falta de agua potable, pérdida del hogar, destrucción de las cosechas, se suman a las ya existentes de la guerra. Los desastres ligados a las guerras son un fenómeno creciente hoy en muchos rincones del mundo y los signos son alarmantes para el futuro: nuevas debilidades se suman a las ya existentes naturales por el cambio climático.

Creíamos que la economía, la política y el derecho serían responsables de velar por la construcción de la sociedad favoreciendo el respeto a la dignidad de las personas y de los colectivos más desfavorecidos: lucha contra la pobreza, apoyo al trabajo, inclusión social, cercanía a los más débiles, niños, ancianos, discapacitados, promoviendo también el respeto a la vida desde su concepción hasta su conclusión natural. Sin embargo, no siempre es así.

Pensábamos que la política tendría que contribuir a la igualdad efectiva, necesaria para el respeto a la dignidad de toda persona. Sin embargo, no siempre es así. Porque para que eso suceda, la política, a todos los niveles, tiene que volver a mirar al bien común y generar en cada patria el respeto por las otras patrias y por las personas que las habitan.

El término «persona», nos muestra a un ser dotado de un valor único e inmenso, que vive en una red concreta de relaciones. Si es así, es comprensible que su reconocimiento y el de su dignidad se produzcan en la relación con las demás personas y entre las distintas comunidades. Es necesario el reconocimiento por parte del otro -ya sea un individuo, una comunidad, una institución- de la unicidad de la persona y de su valor. ¿Reconocen siempre los poderes políticos y económicos el valor de las personas? NO. Por supuesto, tampoco reconocen el valor de las personas aquellos que desde un despacho planifican una invasión o una guerra.

Infinitas son las facetas de sufrimiento y de muerte que genera la guerra e infinitas son las formas de matar que genera una sociedad que no respeta a las personas.

Es incomprensible como en nuestras sociedades encontramos a menudo la voluntad de prolongar la vida a toda costa con mil atajos científicos y al mismo tiempo se llama progreso a poder interrumpirla antes de su final natural, con la eutanasia o con la interrupción de una vida en el vientre de su madre.

Entre todos y para evitar un desastre global, tenemos la obligación de volver a poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, su valor, su dignidad, para hacer aflorar su especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que le rodea, repudiando estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del rechazo.

Desde el Observatorio Social para el Desarrollo Humano Integral proponemos una visión integral de la persona humana, una visión que no sólo considere la razón y la voluntad, sino que involucre todas las dimensiones existenciales: la física, la mental-emocional, la social y la espiritual.

Es necesario que a todos los niveles restauremos la “cultura del encuentro” y poner la persona al centro de la Vida.