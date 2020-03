¿Se ha superado ya el ascenso de la curva del coronavirus?

Es muy posible que ya hayamos superado el famoso pico de la curva del coronavirus que dibuja esta crisis sanitaria. Es decir, es posible que la epidemia esté remitiendo. El problema es que la saturación de las UCI y el tremendo número de muertos seguirá siendo un problema casi insoportable puesto que son datos que se sostienen más en el tiempo por la duración de los tratamientos y su desenlace.

El número de contagios aumentó, el pasado miércoles, un 20 por ciento respecto al día anterior. Hoy nos encontramos con un aumento de algo más de un 8 por ciento. El número de contagios se estabiliza de forma sostenida. Y esta es la noticia a la que tenemos que agarrarnos. Porque es excelente. Meter en casa a un país entero tenía que dar sus frutos. Y si un pueblo entero se empeña en sacar adelante una situación trágica lo termina consiguiendo.

Esto no significa que podamos relajar nuestra actitud. Hasta ahora ha sido ejemplar, salvo las excepciones conocidas, y no puede dejar de serlo. Ni podemos pensar que ya no pasa nada. Hasta llegar al final, hasta vencer definitivamente a la Covid-19, habrá muchos más muertos, muchos miles de contagios, pero, a la par, muchas altas y muchas vidas salvadas.

Otro dato más que interesante y lleno de esperanza es el que aportaba Fernando Simón (positivo en coronavirus) hace unos días. Ese dato tiene que ver con el Número Básico de Reproducción que es el número promedio de casos nuevos que genera un caso conocido durante una epidemia. Por ejemplo, si tenemos un Número Básico de Reproducción con valor dos significa que cada sujeto contagiará a dos personas y estas a otras dos. Es decir, el número de contagios se dispara de una forma brutal. Si, por el contrario, está por debajo (0,5, por ejemplo), un sujeto contagiara muy poco y la epidemia remite poco a poco. Pues Fernando Simón, y todo paree indicar que tenía razón, decía que estaríamos en un valor 1 o algo menos. Otra excelente noticia.

Hay que tener cuidado con estos datos puesto que pueden existir picos que los empañen (tras un fin de semana suele ocurrir que suben el número de contagios que estaban sin detectar), pero tampoco podemos jugar a no ver lo positivo en los datos de los que disponemos. Con prudencia hay que mirar a un lado y otro.

El tramo que nos queda por recorrer es largo aunque ya podemos ver la meta. Y nos quedan muchos disgustos y malos ratos, pero ya vemos la meta.