¿Se puede decir ya lo de la cochina?

Mi familia paterna, de Arahal, era de la calle Dorados. Un primo hermano de mi padre que tenía mucha gracia, Frasco, metió la pata un día protagonizando una simpática anécdota con uno del Ayuntamiento que les visitó en casa porque le habían dicho que en ese domicilio mataron un cochino, algo que, al parecer, estuvo prohibido algún tiempo, supongo que por el hambre de la posguerra. El concejal hizo una visita y, claro, le pusieron una tapa de morcilla y otra de chorizo, con unos vinitos. Mi tía abuela, Rosario Ponce García, que también tenía su gracia, le puso una última tapa para que el edil no sospechara que había habido matanza. “Ya no hay más, lo siento”, le dijo. Levantándose este señor para irse, preguntó el niño Frasquito con mucho arte: “Entonces, omá, ¿ya se puede decir lo de la cochina? Y mi familia tuvo un problema serio. No sé por qué, anoche me acordé de esta anécdota viendo uno de los informativos. Me pregunté a mí mismo: ¿Ya podemos decir, entonces, lo de la cochina, lo del golpe? Porque esto es un golpe, ¿no? A lo mejor me detienen hoy mismo, pero me resisto a aceptar eso que dicen sobre lo que los españoles decidimos con nuestro voto el 23-J. Aceptar eso sería reconocer que somos unos gilipollas integrales.

Los españoles no quisieron que Pedro Sánchez hiciera lo que ha hecho, comprar con nuestro dinero el voto de independentistas, proetarras, comunistas y otras hierbas, para seguir en el poder. Ni siquiera fue el candidato más votado, porque lo cierto es que este señor no gana elecciones con contundencia y llegó al poder engañando a todos. Se podría entender que quisiera solucionar el conflicto catalán para que miremos al futuro y que nos llevemos como hermanos. Pero no es eso, lo de la amnistía, que no iba en el programa electoral, es porque no tenía otra manera de seguir en la mamela, que la necesita como las moscas verdes necesitan la mierda de vaca. Le importa un pimiento que no vaya a haber un gobierno fuerte, sólido, para afrontar el futuro, que no parece muy claro. Para mí nunca será un presidente legítimo, ni lo ha sido nunca, porque llegó a la presidencia del Gobierno mintiendo y lo sigue haciendo, siempre con la excusa de que no quiere dejar a los españoles en manos de la derecha. Pero bien que se entiende con la derecha vasca y la ultraderecha catalana. Igual de bien que con golpistas, comunistas y partidos que llevan terroristas en sus listas electorales, como Bildu. Este sujeto no tiene escrúpulos y cree tanto en la democracia como yo en el Niño de Elche y Rosalía.

Sánchez no ha querido cometer el error de 2019, cuando fue de nuevo a elecciones y perdió cientos de miles de votos. Desesperado, la única manera de seguir de presidente, ahora, era comprando votos, yéndose a Bruselas a humillarse ante un delincuente fugado de la Justicia, como es Puigdemont. ¿Qué ha pactado con Bildu, que no se sabe? ¿Qué nos vamos a encontrar? Ya ha demostrado Sánchez que no tiene límite, así que pronto sabremos qué clase de factura va a recibir del País Vasco cuando sea investido de nuevo presidente, que si no ocurre un milagro, será el jueves. Parece que no hay manera de evitar que el felón siga en la Moncloa, a pesar de la indignación de millones de españoles, de las llamadas de atención de la prensa internacional y los comunicados de empresarios o jueces. No es fácil echar a un dictador del poder, como sabemos bien en nuestro país. Y a Europa parece que le importa un bledo que nuestra democracia esté en peligro. Es la izquierda, claro, el progresismo, aunque los bancos se estén forrando y haya más ricos que nunca y los ricos estén más gorditos que nunca, mientras los trabajadores, con un gobierno de izquierdas, estamos más asfixiados que nunca. Te coman las cucarachas.