¿Se puede heredar la infelicidad?

Cuando de niño veía sufrir a mi madre por sus problemas y desgracias, siempre pensaba que mis hermanos y yo éramos los responsables de su infelicidad. A veces, en sus momentos de bajón perdía los papeles y decía cosas que seguramente no pensaba, como, en mi caso, que no era su hijo sino de una gitana que pasó un día por Cuatro Vientos y me dejó allí. Yo, que era más inocente que un pavo, me lo creía y lloraba desconsoladamente. Quizá me decía eso porque no imaginaba cuánto la quería y lo orgulloso que estaba de ser su hijo, de llevar su sangre y de parecerme a ella hasta en el blanco de los ojos. No podía ser hijo de una gitana porque un día me dijo Bernarda de Utrera que era “más payo que un olivo”, aunque mi abuelo materno se apellidara Peña, como ella.

Mi madre no aceptaba la felicidad, pensaba que era solo para los demás, como un lujo que no se podía permitir. Me pasa un poco lo mismo, aunque he sido muy feliz por temporadas. Cortas, eso sí. Tampoco hay que pasarse. ¿Se imaginan toda la vida con cara de gilipollas, enamorado? A veces lo que nos parece amor es solo un calentón, algo pasajero que se enfría en cuanto abres una ventana y te da el aire fresco en la cara. Un orgasmo, que es como un soplo de felicidad, un suspiro de placer, como una bolsa de gel helado que estalla bajo la piel y se esparce como una riada, te podría matar si durara diez minutos.

El amor es tan sencillo

como te voy a explicar.

Es la sonrisa de un ángel

que te puede hacer llorar.

Se puede fingir la felicidad como se imposta la voz para parecerse a Camarón, pero nunca serás el genio de la Isla. Te esfuerzas a veces para aparentar que eres un hombre feliz de cara a los demás, en la calle, pero cuando llegas a casa y no están ni los gatos, entonces te das cuenta de que la felicidad es eso, aceptar lo que tienes, la vida que has elegido convencido o forzado por las circunstancias. Mi madre tenía razón cuando decía que la infelicidad era como parte de una herencia. Pensaba que había heredado el dolor y el sufrimiento de su madre, que murió de parto muy joven. O los de sus abuelos maternos, que sufrieron una guerra civil y tuvieron que trabajar como mulos para sacar adelante a una familia numerosa. Ese legado emocional es como una losa. Sin contar con lo que está pasando en el mundo, que si no te aíslas como una autodefensa, es imposible que puedas ser medianamente feliz si no eres tan duro como la chueca de un olivo.