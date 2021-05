Dos palabras que reflejan una idea esencial: enfrentar tus miedos es la forma más rápida de decirles «¡hasta luego!», ¿qué quién me dió este gran consejo? te sorprenderás... Mi sobrinita Noelia de 4 años de edad.

El sábado Alonso y yo fuímos a visitar a Noelia y a su hermana mayor, Sofía, de 9 años, al campo para disfrutar juntos del primer bañito de la temporada en una piscina muuuy chula. Con sus flotadores, verde y rosa, sus colores favoritos, las chicas se lo pasaban bomba: jugamos a los barcos, a bucear, a hacer carreras nadando...¡no paramos! Me estaba saliendo de la piscina, cuando, a lo lejos, vislumbré unas figuras que parecían dirigirse hacia a nosotras, enfoqué mi mirada para ver de que se trataba... A ver, a ver... ¡Eran unas 6 gallinas acompañadas de un enorme gallo! Lo sé, son gallinas no caimanes pero cuando era niña, en el campo de mis abuelos, tuve una mala experiencia con un grupo de gallinas que me rodeó y una que me picó, desde entonces... Lo admito: no me gustan especialmente las gallinas.

- ¿Qué te pasa?- me preguntó Noelia al ver que me quedé quieta-.

- Es que... Me dan un poco de «cosa» las gallinas- le contesté poniendo un gesto de desagrado-.

- ¡Sé valiente, María! ¡No pasa nada! A mí también me daban miedo, pero ya no... ¡ven! -dijo la pipiola cogiéndome la mano y animándome a ir-.

La verdad que la situación me hizo bastante gracia... Yo con «cosita» por acercarme a las gallinas y Noelia, a sus 4 años, poniendo todo su empeño en animarme a visitarlas... Después de darle toda la retahíla de excusas que se me ocurrió y viendo la ternura de su insistencia, me decidí a aceptar su invitación y, juntas, visitar al «grupo Caponata», ¡incluso Alonso y Vero -la mamá de Noelia y Sofía- se sumaron a nuestra expedición «caponatera»!

Nos acercamos bastante, hasta que el gallo hizo honor a su nombre y se puso un poco «gallito», aleteando y presumiendo de cresta... Aquello me hizo desconfiar un poco... Noelia, que a sus 4 años es muy lista, empezó a gritarle:

- ¡Deja a mi amiga María, vete, veteee! -al tiempo que disparaba su pistola de agua a modo de advertencia-.

Me sentía feliz ante la eficacia de mi singular guardaespaldas... Por un «por si acaso», en esta ocasión convencí yo a Noelia de concluir nuestra visita al «territorio gallinero» pero, sin duda, esta experiencia me hizo reflexionar...

Se supone que «la experiencia es la madre de la ciencia» y sin embargo, Noelia, desde sus 4 años de «experiencia vital», me animaba a ser valiente... Y es que los niños tienen una mirada diferente... Desde su inocencia y su autenticidad nos animan a avanzar (en todos los sentidos), por algo son la personificación andante del futuro...

Todos tenemos alguna «gallina» a la que no tenemos especial estima, si por casualidad, un día, os encontráis frente a frente, recuerda el consejo de Noelia: ¡sé valiente!