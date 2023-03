Se venden bebés: Razón en Miami o lo de Ana García Obregón

Una mujer alquila su vientre para que venga al mundo un bebé. Es decir, vende a su hijo. Eso quiere decir que otra persona compra al bebé. Ya vamos mal porque comprar y vender personas suena a esclavitud, a cosificación de las personas, a cultura del dinero sin límites en la que todo tiene un precio y todo vale.

El niño tiene madre. La que le abandonó en brazos de otra persona, la que le vendió. Puede que tenga hermanos, tíos y abuelos. Desconocidos por siempre jamás. Lo que tiene en su vida es de palo. La madre no es la madre, el padre no es el padre, sus tíos no son tus tíos, tus abuelos no son tus abuelos. Tal vez no tengas hermanos de palo y sí los tengas de sangre, pero alguien te compró y con ello tu pasado. El que compra un bebé arranca de cuajo sus raíces. Ya le puede llamar hijo, quererle mucho y lo que quieran ustedes, pero lo cierto es que has dejado a un ser humano sin pasado y solo en este mundo. Se dice pronto. Por cierto hablando de querer a otros: ¿puede usted entender que alguno de los padres, abuelos, tíos o hermanos, sientan que quieren mucho al bebé aunque intuyen que no es lo mismo que se siente con un hijo natural, nieto natural, hermano o sobrino natural? Es una pregunta que ya sé que es poco popular, pero alguien tiene que hacer estas cosas.

¿Dónde está el límite? ¿Está justificada la gestación subrogada si la madre natural no tiene un duro? ¿Lo está si la madre de palo ha perdido un hijo? ¿Está bien alquilar un vientre si una mujer no quiere fastidiar su figura y a la gestante lo que le gusta es tener pasta contante y sonante? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo puede poner?

Tener dinero no puede ser la excusa para poder hacer cualquier cosa. Y si eso es el capitalismo, apaga y vámonos. Por cierto, he perdido a mi padre, a mis abuelos y a mi hermano ¿puedo comprarme unos nuevos? Grotesco verdad. Pues lo mismo se puede aplicar a una criatura recién llegada a este mundo. Y, por cierto, el negocio que genera la gestación subrogada es enorme y su crecimiento es de los que quita el hipo; las mafias que rodean este negocio son muy poderosas y las mujeres que alquilan su vientre no son ricas, famosas y brillantes como profesionales. Todo lo contrario. Si existe algo que no dignifica al género humano es comprar y vender personas.

No, no y mil veces no a este tráfico de personas tan mezquino y tan cruel.