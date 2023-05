¿Se vivía mejor con Franco?

Cada vez son más los españoles que piensan que con Franco se vivía mejor que ahora. Incluso lo dicen personas que nacieron después de muerto el gran dictador. En parte, porque apenas se pagaban impuestos o no tantos como en estos tiempos. Mi madre ganaba unas trecientas pesetas a la semana a finales de los sesenta y el Estado no le robaba la mitad. Entonces, podía dedicar un dinero a comida, otro a ropa y guardar algo, aunque poco. En casa nunca nos quedamos sin comer y cuando llegaba la Feria o la Navidad estrenábamos casi siempre un pantalón, unos zapatos o un abrigo de lana. Siempre me pregunté cómo sabían los Reyes Magos dónde vivíamos los niños pobres y dónde los de familias con dinero, que no ricos, porque en Palomares no los había. A casa nunca llegó una bicicleta, una vespita o un balón de reglamento. Nunca se equivocaron sus Majestades de Oriente. Hice la primera comunión con un traje prestado y unas sandalias blancas de goma, de agujeritos. Estaba patético, pero a Dios no le importó. Eso sí, en casa siempre hubo una olla de puchero y gazpacho hecho con tomates, pimientos y pepinos del rebusco. El rebusco era la despensa de los pobres, el economato de los desheredados.

Tampoco el hambre se equivocó nunca: siempre iba a Cuatro Vientos, donde alguna vez vi cómo desenterraban gallinas del estiércol para hervirlas y zampárselas. Eso se le escapó a Dios, al que, que recuerde, nunca vimos por allí. Como he dicho alguna vez, éramos pobres pero no lo sabíamos. Por tanto, eso de sufrir por ser del club de los menesterosos nunca fue con nosotros. No teníamos tele en casa y, por consiguiente, desconocíamos que existiera el lujo. Cuando la tuvimos sí lo supimos, pero ya trabajábamos y ayudábamos en casa. Y averiguamos por fin quién era el señor de la fotografía de la escuela vestido de militar, que nos miraba sin dulzura y frío como una navaja barbera. Era el mismo señor de las monedas, el que daba casas a los pobres, aunque en Cuatro Vientos no dio ni una. No puedo decir que se viviera mejor con él, que con Sánchez, porque Franco no me regaló nunca nada, y Sánchez tampoco. Luego está eso de la libertad, que, sinceramente, tuve toda la que quise. España era una puta dictadura, vale, pero los niños no nos metíamos en política y yo cantaba el Cara el sol por bulerías. Juro que en la edad que tengo nunca me he preguntado jamás si con Franco se vivía mejor que en democracia. Gilipolleces, las justas.