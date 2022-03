«Secret Story» bajo sospecha y el hermano imbécil haciendo peinetas en el plató

Me estoy haciendo famoso en las redes sociales por ser el comentarista de realities que no acierta ni una. Y cuando digo ni una no exagero. Ayer dije que ‘creo yo que será Carlos el que desfile esta noche. España es un país en el que la diversidad gusta poco. Vamos de modernos y no lo somos ni de lejos. Carlos va a pagar su naturalidad, su orientación sexual (una pena tener que decir esto aunque es la realidad) y ser un coñazo de concursante. Tal vez, Cora tenga opciones. Con su hermano pisando los platós, la probabilidad de ser expulsada se multiplica exponencialmente. También es aburrida y superficial’. Pues la que fue a la calle fue Nissy.

Además de esa expulsión, lo interesante de la gala de ayer fue comprobar que el hermano de Cora es, sencillamente, imbécil. Según la RAE, un imbécil es aquel que ‘es poco inteligente o se comporta con poca inteligencia’ y este muchacho de inteligencia no anda sobrado ni mucho menos. Gritos, un discurso armado desde la falta de educación, una peineta y mucho aspaviento que le llevaron a ser expulsado del plató por dos veces. La primera por saltarse la distancia de seguridad Covid y la segunda por la peineta y por decir estupideces. No se puede ir a un plató de televisión pensando que es el parque de tu barrio y que los presentes son tus colegas; solo un imbécil tiene el cuajo de hacer el imbécil sin miedo a ser descubierto.

Poco más nos dejó esa gala que tenía preparada la expulsión sorpresa de un concursante que, finalmente, fue Nissy. En redes sociales se discute si no estaba todo previsto y pactado a causa de las que ha liado esta chica. Alguna cosa dicha por Adrián, algunos vídeos que no se han visto y sospechas dentro y fuera de la casa convierten el programa en motivo de dudas. Ya pasó en la edición con famosos como concursantes. Una pena que las dudas persigan a un programa de estas características.

«Secret Story» es lo que venimos conociendo como ‘más de lo mismo’, una mala copia de GH, es decir, es un programa basura que, además, es un coñazo. Los concursantes no tienen nada que ofrecer, en el plató no hay forma de elevar la tensión narrativa de lo que sucede, y nada indica que esto pueda mejorar salvo que se sucedan los escándalos. Pero aquí seguiré equivocando mis predicciones, dejando claro que lo mejor que nos puede pasar a los españoles es que la televisión basura desaparezca de las parrillas, y mostrando gran estupefacción al escuchar al hermano de Cora... Es que es muy fuerte.