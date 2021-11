«Secret Story»: Cristina Porta y Frigenti o la suerte está echada

El futuro de los concursantes de «Secret Story: La Casa de los Secretos» se está dibujando con trazo fino aunque incierto. En esos programas nada se deja al azar aunque al margen de los propios protagonistas. Los hombres y mujeres que participan en estos realities son como limones que se exprimirán hasta la última gota porque cada gota está hasta los topes de dinero fácil. Y si alguno de ellos ha de terminar en el vertedero de famosillos de tres al cuarto, no habrá piedad ni se harán prisioneros.

Es muy importante recordar que todos los famosetes que participan en este tipo de programas andan caninos, no encuentran trabajo y se dedican a lo que les puede reportar dinero rápido y fácil. ¿Qué pinta un torero en este circo? ¿Qué pintan unos cantantes en este circo? ¿Qué pinta Adara Molinero en este circo si no es porque no trabajaría en ninguna empresa del mundo al no tener oficio ni beneficio?

La suerte está echada y todavía no lo saben.

Cristina Porta es periodista. No sabe que el fútbol que comentaba le queda ya muy lejos. Desde ahora, el futuro de esta mujer se encuentra en los platós de televisión hablando del mundo del corazón, del mundo en el que la lluvia ácida de caspa es protagonista y de sí misma. Seguramente, en orden inverso al que he escrito. Y hasta que deje de interesar será invitada a los platós y facturará un dineral diciendo idioteces. Solo puede salvarse de este desastre si le da por recordar que se hizo periodista por razones muy distintas a esto que le será propuesto, sin duda alguna, en cuanto acabe su participación en «Secret Story».

Le puede pasar justo lo contrario a Miguel Frigenti, una criatura histérica que colabora con programas en los que se destrozan vidas, carreras profesionales y reputaciones. Dejará de hacerlo y quedará para comentar realities. Eso lo hace bien puesto que no tiene escrúpulos, grita mucho, habla al mismo tiempo que otras personas que terminan gritando (él también). Este sujeto es capaz de hacer comentarios de destrucción masiva sin pensar en sus consecuencias. Ni siquiera es capaz de reflexionar mínimamente sobre las consecuencias que tendrán para él mismo.

Cristina Porta y Miguel Frigenti son un ejemplo aunque les va a ocurrir a todos lo mismo. El torero no parece que vaya a pisar el albero de Las ventas nunca más; Chimo Bayo tendrá que seguir viviendo de los derechos de autor y poco más; Luca Onestini seguirá ligando a todo ligar para vender sus besos más tórridos; y Adara Molinero tendrá que seguir creyendo que es una reina aunque no tenga dónde caerse muerta. Son más ejemplos. Limones; son limones. Y, nada, no se enteran.