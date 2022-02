«Secret Story: La Casa de los Secretos»: ¿Sanción disciplinaria a Carmen?

Todos nosotros mostramos, en privado, nuestras filias y nuestras fobias. Todos pensamos algunas cosas que no podemos expresar en público porque nos da vergüenza, porque sabemos que no deberíamos ver de ese modo la realidad aunque no podemos remediarlo. Y casi nadie resiste una cámara en el cogote durante 24 horas al día, siete días a la semana y varios meses. Por tanto, es preciso que se analicen con cierta distancia las cosas que ocurren o que se dicen en programas infames como, por ejemplo, «Secret Story: La Casa de los Secretos».

Carmen es estudiante de matemáticas. Grita mucho estando contenta y grita mucho más y con un tono extraordinariamente irritante si se enfada. Carmen está colada por otro de los concursantes, por el tal Rafa. Y Carmen, muy a su pesar, tiene que compartir a su amado (hablando, riendo y pasándolo bien) con otras concursantes. Una de esas concursantes es Laila. Igual de gritona que Carmen aunque esta no estudia matemáticas. Carmen se despecha y suelta por la boca lo que no debe aunque no es nada que no le suceda a un enamorado o enamorada cualquiera cuando se muere por los celos y se despecha convirtiéndose en una fiera peligrosa.

Carmen, fuera de control y olvidando que le estaban grabando, dijo a su amado: «No la soporto y le estamos dando protagonismo... No me interesa la vida de ella y no quiero darle bombo. No es sano lo que le hace a su hermana. Le tengo asco... Nissy me cae mejor».

Rafa escuchaba y ella seguía: «En la calle, si estuviese con mis amigos y estuviésemos todos, la estaría acuchillando todo el rato. Estaría metiéndome con ella, riéndome de ella, sacándola de quicio... No la soporto, es una provocadora. Está vacía de mente, su cerebro está hueco. Le tengo unas ganas...».

No es bonito lo que dice y resulta desagradable la actitud de esta mujer. Pero, seamos sensatos, todos hemos dicho alguna barbaridad en momentos de máxima tensión. Otra cosa es llevar a efecto esa amenaza. Eso sí que no tiene justificación. No estaría de más que le hicieran ver el vídeo en privado para que rectificase públicamente y se sintiera avergonzada, pero sancionar a Carmen parece excesivo.

Los programas de este estilo nos pone ante el espejo a todos. Podemos ver lo peor y lo mejor de las personas, nos podemos ver reflejados para sentir apuro u orgullo por ser así o asá, y nos ponemos exquisitos al analizar como si fuésemos perfectos.

Hay algo que me preocupa enormemente: no son pocos los que creen que el mensaje que lanza Carmen es peligroso y que fomenta el buylling. Vale. Pero me pregunto si los niños españoles ven este tipo de programas deleznables, si en casa no les explican las cosas y no se les infunden los valores necesarios; y me pregunto si hay quien cree que la importancia y el impacto de estos programas es definitivo. Si los niños ven estos programas a los que hay que sancionar es a los padres; si no se les infunden valores a los menores a quien hay que nominar es a los padres; si la importancia de lo que se dice en esos programas es máxima estamos condenados a la extinción.

Me gusta Carmen. No me gusta eso que dijo. Creo que se ve superada por tanta mala educación y tanta falta de inteligencia y que no puede controlar su soberbia (que no es poca). La veo en la final si sus celos desaparecen. Y la veo en la calle la semana que viene si sigue insistiendo en el despecho. Una pena.