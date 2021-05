Señales del fin y renacimiento del mundo

No pierda el tiempo leyéndome si cree que voy a escribir en serio. Con la edad uno se vuelve irónico y sarcástico, si bien servidor siempre ha sido así, recuerdo que, a mediados de los años 80, siendo yo periodista de la Junta de Andalucía, me burlé de mi propio jefe en su despacho mediante una ironía que por supuesto no recuerdo. Estaba acompañado por alguien mi jefe y cuando me oyó le dijo a su compañero algo así como “este tío es un insolente”. No actúo igual con todo el mundo, en aquella ocasión tenía ante mí a uno de esos enchufados del PSOE que sin ningún curriculum relevante ocupaba un alto cargo que no merecía. Eso me rebelaba y en lugar de callarme, ser dócil y afiliarme al partido para sacar partido, prefería ese comportamiento. Al final me he quedado solo pero por ahora me dejan en paz y he encontrado a un empresario que me permite desahogarme en su diario.

Y me desahogo antes de que llegue el fin del mundo porque veo que por el cielo de Sevilla y España no hacen más que pasar bolas de fuego, que en la NASA siguen atentos para detener ese meteorito más grande que los pies de la estatua de Daoiz en la Gavidia; un meteorito que, tarde o temprano, intentará descansar en paz en la Tierra y se llevará por delante nuestras angustias porque nos obligará a descansar con él. Sufro la plaga del Covid y anuncian que vienen otras. Para colmo, las botellonas de los niños cargados de hormonas no nos dejan vivir ni dormir y, como remate, aunque no hay romería del Rocío persisten los cohetes que la recuerdan que me van a joder el corazón. Todo ello rematado por las canciones de Eurovisión que son como las trompetas de Jericó, capaces de derribar los muros más resistentes por depresión lítica, incluso las inexpugnables murallas de Sevilla, que eran de lienzos dobles y no había forma de entrar a cristianizarnos de manera que Ramón Bonifaz cortó por lo sano y entró por el río, en buena hora porque hubiera preferido a los enchufados del PSOE antes que a los moros por mucho que Al-Mutamid fuera un buen poeta.

Cuando me estaban educando Los Hermanos Maristas uno de ellos tenía la costumbre de preguntarnos en clase qué es lo primero que haríamos si supiéramos que el fin del mundo era inminente. Nos quedábamos pensativos hasta que él mismo respondía: ir a confesarnos. No es mala idea por lo que pueda pasar o haber. Algunos de mis conocidos más cercanos me hacen saber que rezan por mí y lo agradezco, no porque me hagan feliz sino porque a mi costa ellos sienten un poquito de felicidad.

La otra cara de esta cuestión es que al mismo tiempo que hay señales del fin del mundo las hay de lo contrario. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo tranquila que estará la Virgen del Rocío desde que no la sacan y le dan esos jondeones hondeones u ondeones, como decía mi madre utilizando una palabra que ni sé cómo se escribe? Vamos, que un año hasta se rompió el paso. ¿Y lo que se estará regenerando el medio ambiente sin el transcurrir de tanto personal, carretas y demás impedimenta?

Por su parte, la botellona encierra tremendas ventajas para la sociedad. ¿Qué edad tienen sus protagonistas?, ¿18, 19, 20, veintitantos años? ¿Beben y beben y vuelven a beber? ¿Cuál es la edad media para morir de este personal? ¿90 años? ¿Más? Estamos de enhorabuena, cuando lleguen a los 40 tendrán el hígado y otros órganos jodidos, mejor para la mayoría de jóvenes que no hacen botellona, menos competencia para encontrar trabajo y mucho mejor si los trabajos van a ser superespecializados. Mejor para los más mayores que podrán trabajar hasta los 70 y más, oigan que en la universidad nos jubilamos a los 70 y en Estados Unidos hay profesores con más de 80 y 90 años que siguen impartiendo sabiduría y menos mal.

Comprendo que quienes tienen que aguantar a los niños meones lo que quieran es no verlos. Para eso deberían contratar al flautista de Hamelin porque lo que es Espadas ahora vive sin vivir en Sevilla de tan alta gloria que espera.