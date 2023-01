Nuestro país precisa de sensatez. Entristece el observar cómo una parte de la clase política, se acuerdan Vds. del discurso de la casta, ha perdido el norte. Han llegado al poder político y se han convertido en casta política. Creen que formando parte del Gobierno están autorizados a imponer sus criterios y visiones de la vida, olvidándose que el dialogo y el consenso es la esencia de la democracia.

Escuchar determinadas expresiones para menospreciar al tejido empresarial nos debe encender el aviso en nuestro cerebro de que algo no está funcionando en nuestra democracia adecuadamente.

Fomentar, desde una casta política, epítetos poco elegantes a personas de bien y que buscan generar riqueza en el sentido más amplio, riqueza social, porque es lo que pretenden muchísimos emprendedores que se convierten en empresarios, no deja de ser un empobrecimiento de nuestra democracia.

Los empresarios se preocupan por desarrollar proyectos que, además de facilitarles ingresos y ganar dinero, que para eso arriesgan, sirven para generar innumerables puestos de trabajo haciendo que se paguen impuestos (IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF, etc.) y con éstos los poderes políticos puedan desarrollar infraestructuras y servicios, como por ejemplo la educación, la sanidad, etc.

No tiene sentido los improperios verbales que se lanzan desde una casta política. El insulto ha calado en la clase política de tal forma que están arruinando algo que es esencial en las relaciones sociales, la sensatez.

La imagen que están dando unos cuantos políticos no solamente entristece, sino que nos avisa que algo no está funcionando. Cuando la bandera del dialogo y del entendimiento se arrastra por el suelo del insulto, mal vamos. Insultar es la estrategia de quien no tiene nada que aportar.

Cuando el insulto lo que pretende es generar animadversión estamos destruyendo la regla de lo que tiene que ser el principio de toda democracia, la convivencia.

De todas formas, los modelos organizativos y políticos, que la existencia de una casta política propugna, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú, Argentina, no sabemos la dirección que tomarán Chile, Brasil y Colombia, están teniendo resultados muy elocuentes. La pregunta que debemos hacernos es ¿en España queremos estas “democracias”?

La salud democrática de un país se expresa en las urnas y en el respeto y aceptación de la Constitución que puede asegurar la convivencia y el entendimiento. Pero, atención, no cualquier Constitución porque lo que pretenden algunos es hacer un cambio constitucional que ampare sus anhelados parámetros políticos.

Cada vez quedan menos días para unas elecciones importantes, muy importantes, municipales y autonómicas, nos jugamos muchísimo, así que la sensatez debe ser lo que fundamente nuestro voto. La urna que reciba nuestra papeleta tiene que ser la urna de la que puedan surgir representantes que fomenten la herramienta de la sensatez.

El futuro está en la colaboración conjunta entre la iniciativa privada, el tejido empresarial, y la iniciativa pública, los poderes públicos. Si queremos seguir manteniendo el estado de bienestar ambas realidades estructurales están llamadas al entendimiento y a la construcción de proyectos conjuntos. Por ejemplo en la educación y la sanidad, porque si queremos que mantengan unos niveles adecuados habrá que idear la manera y la forma de trabajar conjuntamente. No se quiere hablar de esto, pero llegará el día que no quedará más remedio y lo tendremos que hacer, porque si no ambos sistemas se irán degradando. Buscar la colaboración significa utilizar la herramienta de la sensatez.

La sensatez hará que los ciudadanos limitemos la capacidad de destrucción que se puede generar desde la irresponsabilidad de muchos políticos, porque irresponsables no los hay exclusivamente fuera de la política, los hay, y visto lo visto, cada día más, al interno de la clase política, porque hablar de clases, significa hablar, también, de clase política.

La única manera de corregir los errores que se están dando es buscar que la centralidad, el centro vuelva a imperar en las Cortés Generales, empecemos por las Corporaciones Municipales (Ayuntamientos) y por las Comunidades Autonómicas. Concentremos nuestros votos en aquellas fuerzas políticas que estén centradas y representen verdaderamente al centro, no hacerlo significará avivar la tensión y las posturas extremas en el día a día de la política. Depender de los extremos hace que los partidos que tienen verdadera tradición centrista pierdan la sensatez y cuando esto ocurre nos encontramos ante situaciones límite que pueden destruir lo mejor que tenemos, nuestra Constitución y, por ende, nuestra Democracia.

Seamos sensatos y no destruyamos a quienes posibilitan que nuestra democracia tenga recursos para mantener el estado de bienestar, al tejido empresarial.