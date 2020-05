Serán de Podemos, pero son ministros

Hay un poder mundial instalado desde el siglo XIX y, sobre todo, tras las dos guerras mundiales y la caída de la URSS. Y hay un principio básico que se está consiguiendo que la sociedad haga suyo y lo introyecte, como diría la ciencia psicológica, para que forme parte de su universo de valores: la empresa privada y la propiedad son sagradas, el empresario también y el Estado es un mal gestor que sólo sirve para apagar los fuegos que levanta la propia empresa privada, los dos últimos, la crisis de 2007 que aún coleaba cuando ha llegado la pandemia Covid-19 que será todo lo natural que sea pero que ha sacado a la luz las miserias de un capitalismo depredador del planeta y sumamente vándalo y egoísta.

Sin embargo, el problema no es ése, el problema es que carecemos de recambio para esta salvajada y la crisis de 2007 la dejamos que la solucionaran los mismos que la habían causado, hasta el expresidente de Francia, Sarkozy, se permitió afirmar que iban a refundar el capitalismo y que se ponía en marcha una especie de Bretton Woods 2, que fue el tratado que se firmó casi al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, del que brotaron el FMI, el Banco Mundial, lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio, etc., todo a la medida de EEUU. Ese fue el nuevo orden mundial reforzado por el neoliberalismo que se acelera en los años 80 del siglo XX y toma una velocidad de vértigo cuando ya no había peligro rojo con la caída del Muro de Berlín y de la URSS entre finales de los 80 e inicios de los noventa. Entonces, Francis Fukuyama anunció desde la Casa Blanca el fin de la Historia con la victoria del capitalismo.

Fukuyama es un intelectual mediocre que debió reconsiderar sus postulados más tarde porque apareció, por ejemplo, otro misterioso terrorismo internacional, aumentó la degradación del medio ambiente y se intensificó la sociedad del ciber, de la máquina, todo lo cual abrió una nueva etapa histórica, había leído muy mal a Hegel, si es que lo había leído.

Para colmo, China había tomado nota de la debacle de la URSS y Rusia también y se han abierto tremendamente al mundo diciéndole a EEUU que se le acabó su hegemonía. A su vez, ya en nuestros días más candentes, surgen movimientos neocomunistas que le están diciendo al sistema de mercado que ellos aún tienen mucho que hacer. Es el caso de Podemos que ha logrado hábilmente introducir en el gobierno de España a varios ministros, uno de ellos vicepresidente, además.

La reacción de quienes se creían vencedores de la Historia per saecula saeculorum ha sido, como es lógico, contundente, la pandemia Covid-19 abre una nueva brecha y esa izquierda neocomunista quiere intentarlo de nuevo aunque yo creo que no sabe cómo hacerlo ni tiene aún condiciones objetivas para llevar a cabo sus fines porque, para empezar, sus medidas no son de izquierdas y, además, España no es España sino que es la UE como ya le recordaron a la Grecia que se le quiso subir a las barbas a Bruselas.

Dicho esto, se observa esa soberbia en los representantes de lo intocable. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, expresa unas consideraciones sobre el sector turístico y los representantes empresariales exigen su dimisión. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende comprobar por sí misma si son ciertas las informaciones que le llegan sobre posibles abusos con los trabajadores del campo y también los representantes empresariales replican que cómo se atreve a cuestionarlos y, asimismo, demandan su dimisión. El ministro de Universidades, Manuel Castells, aguanta cómo un joven que debería asistir a sus clases y leer sus libros, se permite el lujo de revocar su pensamiento en un canal del sufrido Internet sin darle al ministro la oportunidad de defenderse y sin entender bien ni las teorías de Castells sobre la comunicación y el poder ni la diferencia entre el 15M y Podemos.

Castells está teniendo unos rasgos demagógicos a mi juicio muy criticables que ya comentaré aquí, pero tanto él como los otros citados son ministros legales aunque sean de Podemos y tengan rabos y cuernos. Si no son legales, venga, moción de censura e incluso el ejército y un golpe de Estado –que es lo que buscan algunos- pero ya está bien de intentar impedir que un político y máxima autoridad –guste o no- no desarrolle su trabajo cuando quiere desarrollarlo. El gobierno y sus ministros son el Ejecutivo y por tanto están ahí para ejercer el poder que la gente les ha dado, otra cosa es que estén equivocados o no. Ahora bien, eso de que un ministro no pueda comentar, ni dudar ni inspeccionar qué leches va a ser, aquí todos somos fiscalizables y si esos que critican a los ministros neocomunistas cumplen con su obligación social no tienen por qué ofenderse ante el hecho de que un político no quiera ser una marioneta de ellos.