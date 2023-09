¿Sergio Ramos enamorado de India Martínez?

El programa de televisión ‘Socialité’ ha soltado una bomba que va a dar mucho que hablar. Por lo que dicen, Sergio Ramos y la artista India Martínez han sido novios. Pero la cosa tiene truco. Y la cosa no dará tanto de sí como los redactores de ‘Socialité’ quisieran.

El matrimonio entre Pilar Rubio y el futbolista está puesto en duda desde hace algún tiempo y se señalan crisis de la pareja cada cinco minutos. Sergio Ramos ya ha desmentido alguna infidelidad como esta que ‘Socialité’ anuncia a bombo y platillo. Y es que la relación entre la artista y el futbolista se produjo hace un siglo, en concreto allá por 2005. Todo esto lo ha soltado la presentadora de Socialité sin parpadear. Ni hay infidelidad ni hay nada, pero se ha vendido como la pera limonera como cebo.

Es decir, la noticia es que no hay noticia. Lo que ocurrió en 2005 no parece tener gran importancia y el matrimonio entre la señora Rubio y el que fue capitán del Real Madrid sigue intacto hasta que no se demuestre lo contrario.

Y así todo. Este es el mundo de la información que se ha construido en los últimos años, un universo con una cantidad de información imposible de digerir y una cantidad de bulos fuera de lo normal. Las noticias, actualmente, son importantes si reciben una enorme cantidad de visitas. Da igual si es cierto lo que se cuenta, si está escrito con el culo o con clase o si el titular no tiene nada que ver con la entradilla. Y así la gente cree estar informada. Un desastre que a medio plazo nos pasará una enorme factura que pagaremos con la ignorancia colectiva que convierte a un pueblo en un rebaño sin criterio y sin rumbo.