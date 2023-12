Sevilla capital y la provincia presentaron datos de turismo a lo grande en el puente de la Inmaculada

Ha sido de película el moverse por el centro de la capital el pasado puente. Hoteles al cien por cien, listas de espera de mas de una hora para comer en restaurantes y la propia policía local intentando poner orden en esa vorágine humana que inundo nuestra ciudad durante los cuatro días. También aquellos que vinieron de fuera no quisieron perderse el turismo de nuestros grandes pueblos, no podía faltar la localidad de Carmona con un lleno total el hoteles y parador y un poco mas lejos en Osuna. Los turistas han disfrutado de su rico patrimonio y su excelente gastronomía. Más de 1200 personas, han pasado por las dos oficinas de información turística municipales, la ubicada en el Museo de Osuna, y el Centro de Innovación Turística de la Plaza Mayor. Para que nos hagamos una idea más de 1800 personas han visitado los distintos espacios monumentales de la Villa Ducal, como la Colegiata, la Antigua Universidad, el Monasterio de la Encarnación, el Museo Arqueológico y otros recursos turísticos, como la centenaria plaza de toros, el Museo de Osuna, o el Museo del Juguete, recibiendo este último más de 400 visitas. Como también ha sido extraordinario el número de turistas, más de 3000, quienes han acudido a conocer el espacio natural de El Coto Las Canteras. Un total en torno a las 7000 visitas, tanto a monumentos públicos como a espacios privados, lo que ha supuesto todo un récord en el pasado puente de la Constitución, y lo que pone de manifiesto también que el personal técnico de Turismo está trabajando intensamente para dar la máxima calidad posible al visitante, siempre informando, asesorando y acompañándolo en todas las demandas que soliciten. Con relación a las pernoctaciones y a la ocupación hotelera, la Delegación Municipal de Turismo ha informado que se ha superado el 80% durante los días 7, 8 y 9 de diciembre, a lo cual se ha sumado, en gran parte de los días de este puente, el hecho de que se haya podido disfrutar también de un buen tiempo, con sol y temperaturas no invernales. Una apuesta que continúa con la programación navideña diseñada desde las delegaciones municipales de Cultura y de Festejos y que serán de nuevo elementos atractivos para que los turistas vuelvan a elegir Osuna como uno de sus destinos preferidos en estas fiestas navideñas. Pero ahora nos falta la segunda parte, turistas que llegaran a Sevilla y buena parte de su provincia para disfrutar de la navidad y el fin de año. Me quedo con una frase que leía estos días en una red social y que la mencionaba mi compañero Pepe Fernández, director de El Confidencial Andaluz, “el sevillano sabe andar en la bulla, pero los que vienen de fuera no tienen esa ventaja” , que razón tienes querido Pepe. Sevilla tiene muchas ventajas y los sevillanos las conocen de sobra.